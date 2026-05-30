El Turismo Carretera regresará al Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto luego de más de una década de ausencia.
El TC retorna a Río Cuarto y será sede de una fecha clave de la Copa de Oro
La máxima categoría del automovilismo argentino volverá a competir en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto los días 14 y 15 de noviembre. La carrera formará parte de la anteúltima fecha de la Copa de Oro y marcará el regreso del Turismo Carretera a la ciudad cordobesa tras 14 años de ausencia.
La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó que la categoría más popular del automovilismo argentino disputará allí la anteúltima fecha de la Copa de Oro los días 14 y 15 de noviembre, en una cita que genera gran expectativa entre los aficionados del sur cordobés.
El anuncio fue realizado en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba, con la participación de autoridades provinciales, municipales y dirigentes de la ACTC.
Entre los presentes estuvieron el presidente de la entidad, Hugo Mazzacane; el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano; y el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas.
La confirmación pone fin a una espera de 14 años para una de las plazas históricas del automovilismo nacional. Río Cuarto supo ser escenario habitual del Turismo Carretera y conserva una fuerte tradición vinculada a las competencias motoras, lo que convierte a este regreso en uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año para la región.
Una fecha clave en la definición del campeonato
La carrera tendrá un atractivo adicional, ya que se disputará en una instancia decisiva de la temporada. Al formar parte de la anteúltima fecha de la Copa de Oro, los puntos en juego podrían resultar determinantes para la lucha por el campeonato.
Además, el evento se desarrollará apenas unos días después de los festejos por el 240° aniversario de la fundación de Río Cuarto, que se celebra el 11 de noviembre, lo que potenciará el movimiento turístico y la actividad económica de la ciudad.
Durante la presentación también estuvieron presentes pilotos cordobeses con actualidad en las categorías de la ACTC, entre ellos Ricardo Risatti, Facundo Chapur, Marco Dianda, Rodrigo Lugón y Eugenio Provens, quienes acompañaron el anuncio de una competencia que promete convocar a miles de fanáticos.
Río Cuarto, una plaza histórica para el TC
El presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, destacó la importancia del regreso al trazado riocuartense y valoró el trabajo conjunto realizado para concretar la fecha.
“Río Cuarto siempre fue una gran plaza para el Turismo Carretera. Estamos muy felices de volver y de encontrar una gran predisposición para trabajar en conjunto. Córdoba es una provincia muy importante para nuestra categoría y seguirá teniendo un lugar destacado en los próximos calendarios”, expresó.
Las declaraciones refuerzan la posibilidad de que tanto Río Cuarto como otros escenarios cordobeses continúen formando parte de las futuras temporadas del TC, una categoría que mantiene una fuerte identificación con el público de la provincia.
Desde el municipio riocuartense señalaron que la organización del evento demandará una intensa preparación para recibir a equipos, pilotos y espectadores provenientes de distintos puntos del país.
El intendente Guillermo De Rivas resaltó que la vuelta del Turismo Carretera representa mucho más que una competencia deportiva.
“Recuperamos un acontecimiento histórico para una ciudad con una gran pasión por el automovilismo. Estamos muy expectantes por volver a disfrutar del TC y por todo lo que significa para Río Cuarto en términos deportivos, turísticos y económicos”, afirmó.
Se espera que la competencia genere una importante ocupación hotelera, movimiento gastronómico y actividad comercial durante todo el fin de semana, además de posicionar nuevamente a Río Cuarto en el calendario de los grandes eventos deportivos nacionales.
Con una afición tradicionalmente ligada al automovilismo y un circuito que vuelve a recibir a la máxima categoría del país, la ciudad cordobesa se prepara para vivir una verdadera fiesta fierrera. El regreso del Turismo Carretera no solo recupera una cita histórica para la región, sino que también devuelve a Río Cuarto un lugar destacado dentro del mapa del deporte motor argentino.