Luego de 14 años

El TC retorna a Río Cuarto y será sede de una fecha clave de la Copa de Oro

La máxima categoría del automovilismo argentino volverá a competir en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto los días 14 y 15 de noviembre. La carrera formará parte de la anteúltima fecha de la Copa de Oro y marcará el regreso del Turismo Carretera a la ciudad cordobesa tras 14 años de ausencia.