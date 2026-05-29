El Gran Premio de Mónaco siempre funciona con reglas propias. No importa demasiado lo que haya pasado una semana antes ni lo que pueda suceder en el resto del calendario. En las calles de Montecarlo, la Fórmula 1 se corre bajo una lógica diferente: poco espacio, muros cerca, curvas lentas, frenadas exigentes y una clasificación que suele valer casi tanto como la carrera.
Ferrari mira a Mónaco como una gran oportunidad
En el circuito donde la velocidad final pierde peso y el chasis pasa a ser determinante, la escudería italiana aparece entre los grandes candidatos. Montecarlo exige carga aerodinámica, tracción y precisión, tres factores que pueden potenciar las virtudes del equipo.
En ese escenario, Ferrari aparece como uno de los equipos que puede mirar el fin de semana con mayor expectativa. La pista del Principado no exige tanto por velocidad final ni por potencia pura de motor, sino por la capacidad del auto para doblar, frenar, traccionar y darle confianza al piloto en cada metro. Y allí es donde la escudería italiana puede encontrar una oportunidad especial.
La principal fortaleza de Ferrari está puesta en el comportamiento del chasis. En un circuito como Mónaco, donde la vuelta se construye a partir de curvas lentas, cambios de dirección y sectores en los que el auto debe responder con precisión, ese aspecto puede ser mucho más importante que la potencia disponible en recta. Montecarlo no premia al auto más veloz en velocidad máxima, sino al que logra ser más ágil, estable y previsible entre los muros.
Por eso, la comparación con otros circuitos pierde valor. En pistas como Montreal, Jeddah o Monza, la eficiencia en recta y la potencia del motor tienen un peso mucho más importante. Mónaco, en cambio, reduce esa influencia. No hay largas rectas para marcar grandes diferencias y cada aceleración aparece casi siempre condicionada por una curva lenta, una frenada o una zona de tracción delicada.
Ese contexto puede disimular una de las debilidades que se le adjudican a Ferrari: la falta de rendimiento en velocidad máxima o en la parte alta de la entrega del motor. En Montecarlo, esa falencia puede quedar menos expuesta. La potencia pura importa, como en cualquier circuito de Fórmula 1, pero no define por sí sola. Lo que realmente marca la diferencia es el balance completo de la vuelta.
Allí entra en juego la carga aerodinámica. Mónaco obliga a los equipos a utilizar configuraciones de máxima carga, con autos preparados para tener la mayor adherencia posible en curvas lentas y zonas de baja velocidad. La puesta a punto busca que el piloto pueda atacar los pianos, acercarse a los muros y sostener la confianza durante toda la vuelta. En ese terreno, Ferrari puede hacerse fuerte si logra trasladar sus virtudes de chasis al asfalto monegasco.
La ausencia de zonas de “straight mode”, de acuerdo con la información publicada en la previa, también puede contribuir a ese escenario. Si los autos no cuentan con sectores para abrir los alerones activos y reducir resistencia en recta, la velocidad final pierde todavía más protagonismo. La carrera quedaría aún más inclinada hacia los autos con buena carga, buena tracción y respuesta rápida en curvas lentas.
De todos modos, Mónaco no permite margen para certezas absolutas. Es un circuito donde una bandera roja, un error mínimo o una mala ubicación en pista pueden cambiar todo. La clasificación será, una vez más, el momento central del fin de semana. Largar adelante en Montecarlo significa tener media carrera resuelta, porque adelantar sigue siendo una de las tareas más difíciles de toda la temporada.
Ferrari necesitará ser competitivo desde el primer entrenamiento. En Mónaco, la confianza se construye vuelta a vuelta y los pilotos necesitan encontrar rápido los límites del auto. Cada pasada cerca del muro suma información, pero también aumenta el riesgo. El equipo que logre darle estabilidad a sus pilotos desde el viernes tendrá una ventaja importante para llegar fuerte al sábado.
La estrategia, por su parte, puede abrir una ventana, pero no suele cambiar la naturaleza de la carrera. Sin grandes posibilidades de sobrepaso en pista, el orden de largada, la gestión del ritmo y la aparición de un auto de seguridad pueden tener más peso que la velocidad pura. Por eso, el desafío para Ferrari será doble: convertir su potencial en una buena clasificación y después sostener la posición en una carrera donde defender suele ser más sencillo que atacar.
Mónaco llega como una oportunidad para que Ferrari transforme una característica técnica en argumento deportivo. En el circuito más lento, angosto y particular del calendario, el chasis puede pesar más que el motor. Y si la escudería italiana logra encontrar el equilibrio justo entre carga, tracción y confianza, Montecarlo puede convertirse en uno de sus mejores escenarios de la temporada.