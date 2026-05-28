Mercedes confirmó cuál fue la falla que provocó el abandono de George Russell en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. El británico venía en plena lucha por la victoria con su compañero Andrea Kimi Antonelli cuando su W17 se apagó al llegar a la curva 9 del circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.
Mercedes reveló qué falla dejó a Russell fuera de combate en Canadá
El W17 del británico se apagó en plena lucha por la victoria con Kimi Antonelli. En Brackley confirmaron que el problema estuvo en la batería, que presentó signos de sobrecalentamiento.
Desde los primeros minutos posteriores a la carrera, el equipo alemán había apuntado a un inconveniente eléctrico. Toto Wolff, jefe de Mercedes, había señalado que todo indicaba un problema en la batería, ya que el auto “literalmente se apagó” y Russell quedó sin posibilidad de continuar.
Con el correr de las horas, la escudería de Brackley brindó mayores precisiones. James Allison, director técnico del equipo, confirmó que el abandono se debió a una falla en la unidad de potencia, generada por un problema en la batería luego de 30 vueltas de competencia.
“Canadá fue un fin de semana importante para nosotros, también porque introdujimos las primeras grandes actualizaciones de la temporada. Fuimos fuertes desde el punto de vista del rendimiento, pero estamos apenados por el problema de fiabilidad en el auto de George”, explicó Allison en un video difundido por Mercedes.
El ingeniero británico también reveló que, una vez finalizada la carrera, el equipo pudo comprobar que la batería presentaba signos de sobrecalentamiento. Ahora, la estructura deberá analizar en detalle qué originó esa falla, en un componente clave dentro de la nueva generación de monoplazas.
El problema llega en un momento sensible para Russell, que había comenzado la temporada como uno de los grandes candidatos al campeonato. Además, el abandono se produjo cuando Mercedes mostraba un rendimiento competitivo en Canadá, con Antonelli peleando adelante y el equipo consolidándose como una de las referencias del año.
La exigencia sobre las baterías en la Fórmula 1 actual es cada vez mayor. Estos sistemas recuperan una importante cantidad de energía en las frenadas, que luego se utiliza en aceleración durante todo el fin de semana. En ese contexto, la fiabilidad se transforma en un aspecto decisivo, especialmente en temporadas con formatos de Sprint y mayor cantidad de sesiones exigentes.
Tras lo ocurrido en Montreal, Russell podría estrenar una nueva batería en el Gran Premio de Mónaco, previsto para el próximo fin de semana. Sería la tercera unidad utilizada por el británico en lo que va de la temporada, un dato que Mercedes deberá seguir con atención para evitar nuevas complicaciones en la pelea por el campeonato.