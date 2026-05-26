Franco Colapinto volvió a recibir un reconocimiento de la Fórmula 1. Después de terminar sexto en el Gran Premio de Canadá, su mejor resultado desde que compite en la máxima categoría, el argentino fue incluido entre los pilotos destacados del fin de semana en el Power Ranking oficial que publica la categoría tras cada fecha.
Colapinto volvió a destacarse y fue reconocido por la Fórmula 1 tras el GP de Canadá
El argentino apareció entre los pilotos mejor valorados del fin de semana en el Power Ranking oficial de la categoría. En Montreal terminó sexto y logró su mejor resultado desde su llegada a la máxima.
El joven de Alpine completó en Montreal una de sus actuaciones más sólidas. Tras quedar muy cerca de sumar en la carrera Sprint, logró meterse en la Q3 y luego avanzó del décimo al sexto puesto en el Gran Premio, en una competencia donde mostró ritmo, consistencia y capacidad para aprovechar las oportunidades.
El Power Ranking es elaborado por un panel de especialistas que evalúa el rendimiento de cada piloto durante todo el fin de semana. La puntuación, sobre 10, busca analizar la tarea individual de los corredores más allá del potencial de cada auto, por lo que la presencia de Colapinto entre los destacados refuerza el valor de su actuación en Canadá.
Las placas oficiales del ranking muestran el lugar que ocupó cada piloto y el puntaje recibido tras el fin de semana canadiense. En lo más alto de la valoración apareció Kimi Antonelli, ganador de la carrera con Mercedes y una de las grandes figuras de la temporada.
También fueron reconocidos Lewis Hamilton, quien logró su mejor resultado desde su llegada a Ferrari con un segundo puesto, y Max Verstappen, que volvió a subir al podio con Red Bull en una carrera donde aprovechó las alternativas estratégicas de sus rivales. George Russell, Arvid Lindblad, Carlos Sainz, Liam Lawson, Isack Hadjar y Oliver Bearman completaron el grupo de pilotos destacados.
Para Colapinto, esta nueva aparición entre los nombres más valorados de la fecha confirma el buen momento que atraviesa dentro de Alpine. Luego del séptimo puesto en Miami y del sexto lugar en Canadá, el argentino empieza a construir regularidad en una temporada exigente y llegará a Mónaco con otro respaldo importante: el reconocimiento de la propia Fórmula 1.