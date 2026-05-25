El Gran Premio de Canadá dejó este fin de semana una carrera cargada de contrastes. Hubo festejos importantes, como la cuarta victoria consecutiva de Andrea Kimi Antonelli, el podio de Lewis Hamilton con Ferrari y el sexto puesto de Franco Colapinto con Alpine. Pero también golpes difíciles de asimilar: el abandono de George Russell cuando lideraba, el domingo negro de McLaren y otro fin de semana complicado para Charles Leclerc. En Montreal, algunos salieron reforzados y otros se fueron con más dudas que certezas.
Los 5 ganadores y los 5 perdedores que dejó el GP de Canadá de Fórmula 1
Antonelli salió fortalecido como líder del campeonato, Russell perdió una victoria que tenía al alcance y Colapinto se metió entre los grandes destacados del fin de semana con su mejor resultado en la categoría.
Ganador: Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli llegó a Montreal en el mejor momento de su corta carrera en Fórmula 1. El italiano venía de tres victorias consecutivas y en Canadá volvió a responder con autoridad para firmar su cuarto triunfo seguido.
No tuvo un fin de semana sencillo. Russell le ganó la Sprint después de una batalla intensa y también lo superó en la clasificación del Gran Premio. Sin embargo, Antonelli se mantuvo cerca durante la primera parte de la carrera y presionó a su compañero hasta que el británico abandonó por un problema en la unidad de potencia.
Desde ese momento, el joven de Mercedes controló la competencia, marcó la vuelta rápida sobre el final y amplió su ventaja en el campeonato. Ahora lidera con 43 puntos sobre Russell, una diferencia que empieza a tener peso propio en la pelea por el título.
Perdedor: George Russell
George Russell parecía tener en Canadá el fin de semana que necesitaba para recortar diferencias en el campeonato. Había conseguido la pole para la Sprint, ganó la carrera corta y luego volvió a quedarse con la pole para el Gran Premio.
Aunque largó mal y cayó al tercer lugar, logró recuperarse y volver a la punta. Además, estaba ganando una batalla directa y muy intensa con Antonelli cuando todo se terminó de golpe en la vuelta 30. Una falla en la unidad de potencia lo obligó a abandonar cuando lideraba la carrera.
La frustración fue evidente. Russell arrojó el reposacabezas del auto y luego tiró sus guantes al piso. No era para menos: se fue de Montreal sin los puntos que merecía por rendimiento y quedó a 43 unidades de Antonelli en el campeonato.
Ganador: Lewis Hamilton
Lewis Hamilton tuvo en Canadá su mejor domingo desde su llegada a Ferrari. El siete veces campeón del mundo se mostró competitivo durante todo el fin de semana y logró superar con claridad a Charles Leclerc, su compañero de equipo.
Aunque en la Sprint cometió algunos errores, entre ellos un roce con el Muro de los Campeones, el domingo tuvo una actuación mucho más sólida. En el Gran Premio, Hamilton fue de menor a mayor y consiguió adelantar en pista a Max Verstappen en las últimas vueltas para quedarse con el segundo puesto.
Fue su mejor resultado con Ferrari en 29 participaciones y su undécimo podio en Montreal, un circuito donde históricamente ha sido protagonista.
Perdedor: Charles Leclerc
Para Charles Leclerc, Canadá fue uno de esos fines de semana difíciles de explicar. El monegasco nunca encontró plena confianza en el auto y terminó otra vez por detrás de Hamilton.
Aunque consiguió rescatar el cuarto puesto en la carrera, el resultado no alcanzó para cambiar la sensación general. Leclerc sigue sin subir al podio en Canadá y, además, fue la tercera vez en las últimas cuatro carreras que terminó detrás de su compañero de equipo.
En un año donde Ferrari necesita consolidar rendimiento y jerarquías internas, Montreal volvió a dejar al monegasco con más preguntas que respuestas.
Ganador: Max Verstappen
Max Verstappen no tuvo un fin de semana cómodo, pero Canadá le dejó una señal positiva. El Red Bull no parecía estar en su mejor versión y el neerlandés había terminado séptimo en la Sprint, sin poder avanzar desde su posición de largada.
Sin embargo, el Gran Premio mostró una mejor cara. Verstappen se adaptó bien a las condiciones frías y resbaladizas, avanzó hasta el segundo lugar y, aunque perdió esa posición frente a Hamilton en el final, logró terminar tercero.
Fue su primer podio de la temporada y una señal importante para Red Bull, que mostró un avance después de un inicio de año complicado.
Perdedores: McLaren
McLaren llegó a Canadá con expectativas altas, pero se fue de Montreal con una carrera para el olvido. La decisión de largar con neumáticos intermedios condicionó a Lando Norris y Oscar Piastri desde el inicio.
Norris llegó a tomar la punta en los primeros metros, pero la lluvia se detuvo, la pista se secó rápidamente y el equipo tuvo que llamar a sus dos pilotos a boxes para colocar neumáticos lisos. A partir de ahí, la carrera se complicó.
El británico intentó recuperar terreno, pero terminó abandonando por un problema en la caja de cambios. Piastri, por su parte, quedó cerca de los puntos, aunque una penalización de diez segundos por un toque con Alex Albon terminó de arruinar sus chances. McLaren tenía ritmo, pero no pudo transformarlo en resultado.
Ganador: Franco Colapinto
Franco Colapinto fue uno de los grandes nombres del fin de semana. El argentino venía de un buen resultado en Miami y en Canadá volvió a mostrar crecimiento con Alpine.
Terminó noveno en la Sprint y luego completó una gran carrera el domingo para finalizar sexto, el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1. Además, superó en el balance del fin de semana a Pierre Gasly, su compañero de equipo, y volvió a sumar puntos importantes para Alpine.
El dato también tiene peso en el campeonato interno: Colapinto ya quedó a sólo cinco puntos de Gasly. Para Alpine, su actuación fue clave para reforzar el quinto puesto en el Campeonato de Constructores.
Perdedor: Alex Albon
Alex Albon volvió a tener una carrera amarga en Canadá. Por tercer año consecutivo, el piloto de Williams no pudo ver la bandera a cuadros en Montreal.
Esta vez, sin embargo, la responsabilidad no fue suya. El tailandés-británico fue golpeado por Oscar Piastri en la horquilla y debió abandonar. El incidente dejó a Albon sin posibilidades de sumar y profundizó un inicio de temporada complicado.
Después de cinco fines de semana de Grandes Premios, apenas tiene un punto en el campeonato, una cifra que no refleja el potencial que Williams esperaba mostrar con él.
Ganador: Carlos Sainz
Carlos Sainz volvió a darle puntos a Williams y fue una de las caras positivas del equipo en Canadá. El español ya había mostrado señales alentadoras en la Sprint, donde consiguió su mejor resultado de la temporada con un décimo puesto.
En el Gran Premio, la estrategia inicial con intermedios no fue la ideal, pero Sainz logró recuperarse con un buen stint intermedio y se metió nuevamente en la zona de puntos.
Terminó noveno por tercera vez en la temporada y se ubica 13° en el campeonato de pilotos. Su aporte también le permite a Williams sostenerse en el octavo lugar del Campeonato de Constructores.
Perdedor: Arvid Lindblad
Arvid Lindblad había sido una de las sorpresas positivas del viernes. Sin experiencia previa con un Fórmula 1 en Montreal, el piloto de Racing Bulls logró meterse entre los diez mejores para la Sprint y luego sumó su primer punto en una carrera corta.
El domingo parecía tener otra oportunidad para sumar, después de largar nuevamente dentro del top diez. Sin embargo, todo se terminó antes de empezar. Un problema para activar la primera marcha en la grilla lo dejó sin poder largar la carrera.
Fue un golpe duro para un piloto que había construido un fin de semana prometedor y que se quedó sin la posibilidad de confirmar ese rendimiento en el Gran Premio.
Balance final
Canadá funcionó como una carrera bisagra para varios protagonistas. Antonelli se fue más líder, Colapinto confirmó su crecimiento y Hamilton encontró su mejor resultado con Ferrari. En el otro extremo, Russell perdió mucho más que una victoria, McLaren dejó escapar una oportunidad grande y Leclerc volvió a quedar bajo presión.
La Fórmula 1 llegará ahora a Mónaco con un campeonato que empieza a marcar diferencias, pero también con varias historias abiertas después de un domingo intenso en Montreal.