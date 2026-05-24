Fórmula 1 en Montreal

Antonelli ganó en Canadá, Hamilton volvió al podio y Colapinto hizo historia con Alpine

El italiano se impuso en Montreal tras el abandono de George Russell, mientras que Lewis Hamilton terminó segundo con Ferrari después de superar a Max Verstappen. Franco Colapinto cerró una gran carrera y logró su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar sexto.