Nicolás Varrone pudo transformar en resultado el buen ritmo que había mostrado durante el fin de semana en Canadá. El piloto argentino terminó 7° en la carrera principal de la Fórmula 2 en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, luego de partir desde la 12ª posición.
Varrone se recuperó en Canadá y sumó puntos en la Fórmula 2
El argentino largó 12° y terminó 7° en la carrera principal de Montreal. Después de un sábado complicado, logró cerrar el fin de semana con una buena remontada y puntos importantes para Van Amersfoort Racing.
La final tuvo un desarrollo cambiante, con incidentes, autos de seguridad y un cierre neutralizado, pero Varrone logró mantenerse en carrera, avanzar y aprovechar las oportunidades que se fueron abriendo. Fue una buena recuperación después de una Sprint complicada, donde había quedado 16° y sin posibilidades de pelear por puntos.
Una carrera inteligente para volver a los puntos
El fin de semana del argentino había comenzado con señales positivas. En los entrenamientos libres se ubicó 4°, cerca de los tiempos de referencia, y en la clasificación llegó a estar momentáneamente entre los protagonistas. Sin embargo, no pudo cerrar una última vuelta ideal y quedó 12° para las dos competencias.
El domingo, finalmente, tuvo su premio. En una carrera difícil, donde la clave fue evitar problemas y sostener el ritmo hasta el final, Varrone avanzó cinco posiciones y terminó dentro del grupo puntuable. El resultado le permite cerrar la visita a Montreal con una sensación distinta a la del sábado y con unidades valiosas para el campeonato.
Montreal dejó confianza antes del desafío en Mónaco
La victoria quedó en manos de Martinius Stenshorne, en un gran resultado para Rodin Motorsport, que completó el 1-2 con Alexander Dunne. Gabriele Minì finalizó tercero.
Para Varrone, Canadá terminó dejando una sonrisa que el sábado parecía lejana. Después de una clasificación con sabor a poco y una Sprint sin recompensa, el argentino encontró el domingo una carrera sólida, avanzó, evitó los problemas y se llevó puntos importantes. En una categoría tan dura como la Fórmula 2, ese tipo de resultados también construyen confianza. Ahora, Varrone ya mira hacia uno de los desafíos más especiales del calendario: Mónaco. La Fórmula 2 volverá a pista del 4 al 7 de junio en el circuito urbano del Principado, un escenario donde la clasificación suele ser determinante y donde el argentino intentará darle continuidad al impulso que consiguió en Canadá.