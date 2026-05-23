Franco Colapinto encontró en Canadá una respuesta que venía buscando. Después de un inicio de temporada complejo, el argentino completó un sábado de esos que sirven para recuperar confianza: avanzó en la Sprint, volvió a meterse en la Q3 y se fue del circuito Gilles Villeneuve con la sensación de haber dado un paso importante junto a Alpine.
Colapinto, orgulloso tras volver a la Q3: “Lo dimos vuelta muy bien”
El argentino valoró su sábado en Canadá, donde avanzó en la Sprint y luego consiguió el décimo puesto en la clasificación con Alpine. Reconoció que el auto no tenía el mismo rendimiento que en Miami, pero destacó su adaptación, el ritmo de carrera y el trabajo del equipo.
El décimo puesto en la clasificación no fue solamente un lugar en la grilla. Para Colapinto tuvo otro valor, porque llegó en un fin de semana en el que el auto no mostró la misma fortaleza que había tenido en Miami. En ese contexto, el argentino entendió que haber ingresado otra vez entre los diez mejores tenía un mérito especial.
“Creo que este fin de semana no estábamos rápidos como en Miami y por eso tiene mucho más mérito haber entrado a Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última”, señaló Colapinto después de la actividad.
El piloto de Alpine también quedó conforme con su vuelta en la Q3, aunque reconoció que había una diferencia concreta con algunos rivales directos. “Muy feliz. Creo que mi vuelta de Q3 fue muy buena y es donde estábamos. Estábamos a tres décimas de los RB y esa es la diferencia que tenemos. Lamentablemente este fin de semana estamos un pasito por atrás”, analizó.
Más allá de esa distancia a una vuelta, Colapinto remarcó que el ritmo mostrado en carrera dejó señales alentadoras para el domingo. “Creo que en carrera estábamos competitivos, lo mostramos. Ojalá estemos rápidos en la carrera y podamos ir para adelante”, expresó.
Uno de los puntos que más valoró fue la confianza con el auto, algo fundamental en Montreal, un circuito de frenadas fuertes, chicanas y muros cercanos. El argentino admitió que no haber podido completar la práctica del viernes lo condicionó, pero sostuvo que con más vueltas pudo recuperar sensaciones.
“El hecho de no haber hecho la práctica ayer fue muy duro y me perjudicó mucho. Hoy tenía más vueltas y tenía más confianza. Esta es una pista muy de confianza, así que no tener ganas de sentirte bien con el auto es complicado”, explicó.
Colapinto también hizo una lectura más amplia de su adaptación al Alpine. Reconoció que durante el año había tenido confianza, pero que eso no siempre se había traducido en resultados. “Creo que todo el año tuve confianza, pero no tenía los resultados. Me sentía cómodo con el auto en los test, estuve muy competitivo, y después por alguna razón perdí bastante performance en las tres primeras carreras”, sostuvo.
Ahora, el argentino siente que volvió a encontrar una base más firme. “Estamos de vuelta muy firmes, así que contentos con el resultado y con mi adaptación. Siempre fui de adaptarme rápido, sólo que cuando el auto no acompaña o no está tan ajustado a lo que a uno le gusta o le es natural manejar, se complica”, agregó.
El balance del sábado fue claramente positivo. Colapinto lo resumió con satisfacción, pero también con una cuota de alivio por haber podido revertir una tendencia que venía siendo difícil. “Fue un gran día. La carrera fue muy buena, con muy buen ritmo, y la qualy fue perfecta. Estoy muy feliz con mi performance”, afirmó.
Más allá del décimo puesto, la clasificación tuvo para Colapinto un valor simbólico. Fue la confirmación de que el trabajo empieza a aparecer en pista y de que, incluso en un fin de semana en el que el auto no estaba en su mejor versión, pudo sostenerse competitivo.
Por eso, su frase final resumió mucho más que una vuelta rápida. “La verdad que estoy bastante orgulloso. Después de un comienzo de año complicado, lo dimos vuelta muy bien. Estoy contento con el esfuerzo de todo el equipo, que me ayudó y me acompañó, más allá de haber sido un arranque difícil”, concluyó.