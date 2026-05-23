Largará 10° el domingo

Colapinto, orgulloso tras volver a la Q3: “Lo dimos vuelta muy bien”

El argentino valoró su sábado en Canadá, donde avanzó en la Sprint y luego consiguió el décimo puesto en la clasificación con Alpine. Reconoció que el auto no tenía el mismo rendimiento que en Miami, pero destacó su adaptación, el ritmo de carrera y el trabajo del equipo.