Fórmula 1

McLaren se fue de Canadá con las manos vacías tras una carrera para el olvido

Norris abandonó por un problema mecánico y Piastri terminó 11° después de un toque con Albon y una penalización. El equipo reconoció que la elección de neumáticos intermedios en la largada no funcionó y ya apunta a recuperarse en Mónaco.