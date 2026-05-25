El Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 dejó una de las mejores noticias de la temporada para Alpine. El equipo francés consiguió un doble ingreso a los puntos, con Franco Colapinto sexto y Pierre Gasly octavo, y sumó 12 unidades importantes para el Campeonato de Constructores. En ese contexto, Flavio Briatore destacó el trabajo colectivo y felicitó especialmente al piloto argentino, que alcanzó su mejor resultado desde su llegada a la competencia.
Briatore destacó el mejor resultado de Colapinto en la Fórmula 1
El asesor ejecutivo de Alpine celebró el sexto puesto del argentino en Canadá y remarcó el doble ingreso a los puntos del equipo. De todos modos, advirtió que todavía queda “mucho trabajo” para mejorar la competitividad del auto.
“Felicitaciones a todo el equipo por este resultado, en el que sumamos 12 puntos. Ejecutamos una buena estrategia, los pilotos hicieron un excelente trabajo en pista y ahora ampliamos nuestra ventaja en el quinto puesto del Campeonato de Constructores”, expresó Briatore en el comunicado oficial de Alpine tras la carrera en Montreal.
El balance del dirigente italiano tuvo un tono positivo, aunque también prudente. Alpine había comenzado el fin de semana con algunas complicaciones, especialmente durante la jornada del viernes, pero logró revertir el panorama con una carrera sólida y bien administrada. Colapinto largó décimo, se mantuvo dentro de la pelea por los puntos y terminó sexto, mientras que Gasly avanzó desde el puesto 14 hasta la octava posición.
Briatore remarcó ese cambio de escenario después de un inicio difícil. “Tuvimos un día complicado el viernes, pero el equipo trabajó duro para entender algunas cosas del auto y ahora nos vamos con un resultado positivo de equipo”, señaló.
La referencia más importante llegó al hablar de Colapinto. El argentino volvió a completar una actuación consistente y aprovechó una carrera cambiante para llevar el auto a la meta en el sexto lugar. Fue su mejor resultado en la máxima categoría y también una confirmación del crecimiento que venía mostrando desde Miami.
“Estoy feliz por Franco por su mejor resultado en Fórmula 1 con el sexto puesto, así que felicitaciones para él por su esfuerzo”, afirmó Briatore.
El elogio llega en un momento clave para el piloto argentino, que necesitaba transformar el rendimiento en puntos concretos. En Canadá lo consiguió con una carrera madura, sin errores grandes y con la capacidad de sostenerse en una zona importante del clasificador. Además, su resultado fue fundamental para que Alpine reforzara su posición en el campeonato.
Briatore también valoró lo hecho por Gasly, quien completó el doble ingreso a los puntos para la escudería. “Del lado de Pierre, fue una buena recuperación desde el puesto 14 de la grilla”, indicó.
Más allá de la satisfacción por el resultado, Alpine no escondió que todavía necesita dar otro paso en términos de rendimiento. Briatore reconoció que los dos pilotos siguen transmitiendo sensaciones similares sobre las limitaciones del auto y que el equipo deberá trabajar para llegar mejor preparado a la próxima fecha.
“Hay mucho trabajo duro por delante si queremos mejorar nuestra competitividad. Los pilotos todavía comparten comentarios similares sobre el auto y hay mucho más rendimiento por encontrar de cara a Mónaco”, cerró.
Así, Canadá dejó para Alpine una lectura doble: el alivio de haber sumado fuerte con sus dos autos y la confirmación de que Colapinto atraviesa un momento ascendente; pero también la certeza de que el equipo todavía debe mejorar para acercarse a los rivales de adelante por mérito propio.