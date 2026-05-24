Canadá

Colapinto, tras su mejor resultado en F1: “Estoy feliz de haberles dado este resultado”

El argentino terminó sexto en Canadá, sumó fuerte para Alpine y contó cómo vivió una carrera exigente, marcada por un toque contra el muro después de su parada en boxes. También destacó el crecimiento del auto desde Miami y agradeció el apoyo del público argentino.