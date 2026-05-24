Franco Colapinto volvió a vivir un domingo especial en la Fórmula 1. Después del séptimo puesto conseguido en Miami, el argentino dio otro paso hacia adelante en Canadá y terminó sexto con Alpine, logrando su mejor resultado desde su llegada a la máxima categoría.
Colapinto, tras su mejor resultado en F1: “Estoy feliz de haberles dado este resultado”
El argentino terminó sexto en Canadá, sumó fuerte para Alpine y contó cómo vivió una carrera exigente, marcada por un toque contra el muro después de su parada en boxes. También destacó el crecimiento del auto desde Miami y agradeció el apoyo del público argentino.
El tono distendido apareció apenas terminó la carrera. Cuando le marcaron que venía de ser séptimo en Miami y sexto en Canadá, y le preguntaron si seguía “la escalera”, Colapinto respondió con humor: “Si para llegar a sexto no tenés que hacer una práctica libre, no la hacemos más”, en referencia al viernes complicado que tuvo Alpine por una falla en la unidad de potencia.
La actuación tuvo valor deportivo, pero también emocional. Colapinto sumó ocho puntos importantes, volvió a terminar por delante de Pierre Gasly y le dio a Alpine otro doble ingreso en zona de puntos. Sin embargo, después de la carrera, el propio piloto reconoció que no fue una competencia sencilla.
“Fue muy aburrida al principio. Empujé mucho en la primera parte de la carrera, venía a fondo, venía muy fuerte”, contó Colapinto, al analizar el desarrollo del Gran Premio en Montreal.
Un error que casi cambia toda la carrera
El momento de mayor tensión llegó después de su detención en boxes. El argentino explicó que, al volver a pista, pisó una zona húmeda y terminó tocando el muro con la parte izquierda del Alpine.
“Cuando salí de boxes y le pegué a la pared, toqué un poco, pisé un poco de agua y me fui. Le pegué fuerte a la pared con la parte izquierda. Quedó la suspensión de atrás un poco mal y fui tranquilo”, relató.
Más allá del susto, Colapinto logró mantener el control de la carrera. La diferencia que había construido sobre sus perseguidores le permitió administrar el ritmo hasta la bandera a cuadros y asegurar un resultado clave.
“Igualmente teníamos un gap muy grande. En la primera parte de la carrera quería hacer una diferencia más grande para que me quede bien la parada. Cuando hice la parada salí rápido y cometí ese pequeño error. Después de eso me tranquilicé y fuimos tranquilos hasta el final”, explicó.
El crecimiento de Alpine y el apoyo argentino
El sexto puesto en Canadá confirma el buen momento del argentino. Colapinto viene de encadenar sus dos mejores actuaciones en la Fórmula 1 y empieza a consolidarse dentro de Alpine, con mayor confianza en el auto y una adaptación cada vez más firme.
“No paramos. Tengo confianza. Creo que en Miami se notó que esos cambios que trajeron, eso que hicieron en la fábrica, esa diferencia de auto me ayudó mucho. A partir de eso estoy más competitivo”, sostuvo.
El pilarense también valoró el trabajo del equipo y el impacto de las mejoras que Alpine incorporó en las últimas carreras. Para Colapinto, ese avance fue clave para cambiar el panorama competitivo.
“Gracias a Dios llegó temprano eso que trajeron para Miami y obviamente nos hizo dar un pasito para adelante grande. Estoy contento, ahora a disfrutar un poco y a laburar para la próxima”, agregó.
Colapinto también remarcó el valor colectivo del resultado para Alpine. “Nos llevamos los puntos, dos dobles puntos para el equipo otra vez, sextos y octavos, es muy bueno”, destacó, en referencia al sexto lugar propio y al octavo puesto de Pierre Gasly.
La alegría también tuvo un costado colectivo. Colapinto no dejó pasar el apoyo de los fanáticos argentinos, que volvieron a seguirlo masivamente durante todo el fin de semana.
“Estoy muy feliz de haberles dado este resultado. Se lo merecían todos por haberme apoyado tanto”, expresó.
Con el sexto lugar en Canadá, Colapinto no sólo firmó su mejor resultado en la Fórmula 1, sino que también fortaleció su lugar dentro de Alpine. En una temporada que empezó con desafíos, el argentino encontró ritmo, confianza y resultados. Y ahora, con puntos importantes y un auto más competitivo, mira la próxima carrera con otra certeza: ya no sólo pelea por llegar, también pelea por afirmarse.