Fórmula 1 en Montreal

Russell pasó de liderar en Canadá a bajarse del Mercedes con bronca

George Russell tenía todo para quedarse con una de las victorias más importantes de la temporada en Canadá. Lideraba con autoridad, sostenía un intenso duelo con Andrea Kimi Antonelli y Mercedes dominaba el Gran Premio, hasta que una falla mecánica cambió por completo el escenario.