El británico peleaba la punta con Andrea Kimi Antonelli cuando una falla técnica lo dejó fuera de carrera en la vuelta 30. Su abandono cambió el desarrollo del Gran Premio y abrió el camino para la victoria de su compañero. La victoria se le escapó a George Russell en uno de los momentos más duros del Gran Premio de Canadá. El piloto británico lideraba la carrera en Montreal y sostenía una intensa pelea con su compañero Andrea Kimi Antonelli, hasta que una falla técnica en su Mercedes lo dejó fuera de competencia en la vuelta 30.
Russell pasó de liderar en Canadá a bajarse del Mercedes con bronca
George Russell tenía todo para quedarse con una de las victorias más importantes de la temporada en Canadá. Lideraba con autoridad, sostenía un intenso duelo con Andrea Kimi Antonelli y Mercedes dominaba el Gran Premio, hasta que una falla mecánica cambió por completo el escenario.
Hasta ese instante, la carrera tenía a los dos Mercedes como grandes protagonistas. Russell y Antonelli venían construyendo un duelo interno de alto voltaje, con diferencias mínimas, maniobras al límite y una tensión creciente dentro del propio equipo. El británico había logrado sostener la punta, mientras el joven italiano presionaba vuelta tras vuelta en busca de una oportunidad.
Un duelo interno que marcaba el ritmo en Montreal
La pelea tuvo uno de sus momentos más fuertes en la zona de la última chicana, donde Antonelli llegó a superar a Russell en una maniobra exigida. Sin embargo, luego debió devolver la posición por indicación del equipo, en medio de un intercambio que reflejaba la intensidad de la lucha por la victoria.
Cuando parecía que Russell había conseguido resistir el empuje de su compañero y empezaba a encaminar una carrera de enorme valor, llegó el golpe inesperado. Su Mercedes perdió potencia antes de alcanzar la mitad de la competencia y el británico siguió de largo sobre el césped, sin posibilidad de continuar.
La imagen fue contundente. Russell bajó del auto visiblemente frustrado, consciente de que se le escapaba una gran oportunidad. No sólo abandonaba cuando lideraba, sino que además dejaba la punta en manos de Antonelli, quien heredó el primer lugar y pasó a controlar el desarrollo de la carrera.
La falla que cambió toda la carrera
El abandono también provocó la activación del Virtual Safety Car, una situación que varios equipos aprovecharon para llamar a sus pilotos a boxes. Entre ellos estuvo Alpine, que hizo ingresar a Franco Colapinto para colocar neumáticos duros y afrontar la parte final de la competencia. Esa detención terminó siendo clave para que el argentino pudiera sostenerse en la zona alta del clasificador.
Con Russell fuera de carrera, Antonelli quedó al frente. Para Mercedes, el abandono dejó una sensación amarga. El equipo tenía a sus dos autos peleando por la victoria, pero una pero una falla mecánica cambió todo en cuestión de segundos. Antonelli terminó encontrando el camino hacia un triunfo importante, su cuarta victoria en la temporada consecutiva en 5 competencias, mientras Russell se marchó de Montreal sin recompensa después de haber sido uno de los grandes protagonistas del fin de semana.