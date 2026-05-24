La Fórmula 1 tuvo un Gran Premio de Canadá cargado de alternativas, con una carrera que combinó estrategia, abandonos importantes y actuaciones destacadas. Andrea Kimi Antonelli consiguió una nueva victoria en la temporada, Lewis Hamilton volvió a subir al podio con Ferrari y Franco Colapinto firmó su mejor resultado desde su llegada a la máxima categoría.
Antonelli ganó en Canadá, Hamilton volvió al podio y Colapinto hizo historia con Alpine
El italiano se impuso en Montreal tras el abandono de George Russell, mientras que Lewis Hamilton terminó segundo con Ferrari después de superar a Max Verstappen. Franco Colapinto cerró una gran carrera y logró su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar sexto.
La competencia en Montreal comenzó con incertidumbre. El procedimiento de largada debió reiniciarse luego de que el Racing Bulls de Arvid Lindblad quedara detenido en la grilla. Una vez apagados los semáforos, Lando Norris tomó la punta de manera momentánea, aunque su apuesta por neumáticos intermedios en una pista que ya comenzaba a secarse lo obligó a ingresar rápidamente a boxes.
Esa situación modificó el desarrollo inicial de la carrera y dejó a los Mercedes como protagonistas principales. Antonelli y George Russell se repartieron el liderazgo en las primeras vueltas, con una intensa lucha interna que tuvo momentos de tensión. El italiano llegó a superar a su compañero en la chicana final, aunque luego devolvió la posición por indicación del equipo tras una maniobra que generó debate.
Abandono
El quiebre de la carrera llegó en la vuelta 30, cuando Russell debió abandonar por una falla en la unidad de potencia de su Mercedes. Ese retiro le abrió el camino a Antonelli, que heredó la punta, aprovechó la neutralización con Virtual Safety Car y luego administró la diferencia para encaminarse a una nueva victoria en la Fórmula 1.
Detrás del ganador, Lewis Hamilton tuvo una carrera de menor a mayor con Ferrari. El británico, que había partido desde el tercer lugar, perdió terreno inicialmente con Max Verstappen, pero se mantuvo en la pelea por el podio. En el tramo final logró superar al neerlandés y aseguró un segundo puesto de alto valor para la escudería italiana. Verstappen, por su parte, completó el podio en el tercer lugar.
El mejor resultado
Para el automovilismo argentino, la gran noticia fue Franco Colapinto. El piloto de Alpine completó una carrera sólida, inteligente y sin errores importantes para cruzar la meta en el sexto puesto. Con ese resultado, el pilarense alcanzó su mejor actuación en la Fórmula 1, superando el séptimo lugar conseguido en Miami.
Colapinto largó desde la décima posición y supo aprovechar las circunstancias de carrera, el ritmo del Alpine y una estrategia efectiva del equipo para avanzar en el clasificador. La neutralización por el abandono de Russell también fue clave para realizar su detención en boxes y mantenerse dentro de la zona fuerte de puntos.
El sexto puesto en Canadá confirma el buen momento del argentino, que volvió a terminar por delante de su compañero Pierre Gasly y ratificó el crecimiento que viene mostrando con el A526. En un circuito exigente como el Gilles Villeneuve, Colapinto volvió a dejar una señal importante para Alpine y para la Fórmula 1: está cada vez más afirmado en la categoría.
Montreal dejó una jornada con varios golpes de escena, pero con tres nombres fuertes: Antonelli, por una nueva victoria; Hamilton, por su regreso al podio con Ferrari; y Colapinto, por otro paso histórico para el automovilismo argentino.