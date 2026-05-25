Mercedes se fue de Canadá con una victoria, pero también con una preocupación importante. Andrea Kimi Antonelli logró su cuarto triunfo consecutivo y se afirmó como líder del campeonato, aunque el abandono de George Russell en la vuelta 30 dejó una señal de alerta dentro del equipo alemán.
Mercedes encendió una alarma: Russell abandonó por una posible falla en la batería
Toto Wolff dio un primer diagnóstico del problema que dejó fuera de carrera al británico cuando lideraba el Gran Premio de Canadá. El abandono lo dejó a 43 puntos de Antonelli y puede complicarlo de cara al resto de la temporada.
El británico estaba al frente del Gran Premio de Canadá y en plena pelea con su compañero de equipo cuando su Mercedes W17 se apagó de golpe al llegar a la curva 9 del Circuito Gilles Villeneuve. Desde ese momento, Russell perdió toda respuesta del auto, se fue hacia la escapatoria y quedó detenido en pista.
Toto Wolff, jefe de Mercedes, dio un primer diagnóstico después de la carrera y apuntó a una posible falla en la batería del monoplaza número 63.
“Parece que fue un fallo de la batería, porque el coche se apagó literalmente. Ya no había electricidad en el W17”, explicó el directivo austríaco.
La escena fue clara y también cargada de frustración. Russell venía de un fin de semana casi perfecto: había conseguido la pole para la Sprint, ganó la carrera corta, logró la pole para el Gran Premio y lideraba la competencia principal. Sin embargo, la falla mecánica lo dejó sin puntos importantes en la pelea por el campeonato.
Tras detenerse, el británico mostró su bronca. Primero arrojó el reposacabezas, luego salió del auto, cruzó las barreras y tiró sus guantes al piso. Más tarde se quedó observando la recuperación del W17 antes de regresar a boxes, donde fue contenido por Wolff.
El abandono tuvo un impacto directo en la tabla. Antonelli aprovechó el problema de su compañero, ganó en Montreal y estiró su ventaja a 43 puntos en el campeonato de pilotos. Para Russell, la diferencia empieza a ser importante, sobre todo porque la falla no respondió a un error propio sino a un problema de fiabilidad.
El posible origen en la batería también abre otro frente de preocupación para Mercedes. Si la inspección confirma la avería, Russell habría perdido una segunda batería en lo que va de la temporada. En la Fórmula 1, cada piloto dispone de una cantidad limitada de componentes de la unidad de potencia durante el año, por lo que una nueva sustitución podría derivar más adelante en penalizaciones de grilla.
Ese escenario no es menor. Russell todavía tiene gran parte del calendario por delante y necesita descontar terreno frente a un Antonelli que viene mostrando regularidad, velocidad y capacidad para capitalizar cada oportunidad. Cualquier sanción futura podría complicar aún más su recuperación en el campeonato.