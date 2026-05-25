Mattia Colnaghi volvió a subirse a un auto de FIA Fórmula 3 y cerró dos jornadas positivas de ensayos oficiales en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria. El argentino trabajó junto a MP Motorsport en una prueba clave para recuperar ritmo, sumar información y preparar la próxima fecha del campeonato, que se disputará en Mónaco del 4 al 7 de junio.
Colnaghi completó test positivos en Austria y ya piensa en Mónaco
El piloto argentino trabajó junto a MP Motorsport en el Red Bull Ring, donde enfocó las dos jornadas en ritmo de carrera, simulaciones y gestión de neumáticos. La próxima cita de la FIA Fórmula 3 será en las calles de Mónaco, del 4 al 7 de junio.
Los test tuvieron un valor especial para toda la categoría, ya que marcaron el regreso a la actividad después de más de dos meses sin rodaje oficial. La pausa estuvo marcada por la cancelación de los ensayos de pretemporada en Bahréin y de la segunda fecha del campeonato, en medio del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, las pruebas en Austria se transformaron en una instancia fundamental para pilotos y equipos antes del inicio de la etapa europea.
Colnaghi, de 17 años, mostró una evolución constante durante las dos jornadas. El miércoles por la mañana tuvo una primera sesión complicada por inconvenientes de motor, lo que le permitió completar apenas diez vueltas, con un mejor tiempo de 1m22s853. Sin embargo, por la tarde logró recuperarse, mejoró más de un segundo y medio su registro y marcó 1m21s312, además de completar 41 giros en una tanda importante para acumular datos junto al equipo.
El jueves, el trabajo estuvo centrado principalmente en ritmo de carrera y simulaciones. Durante la mañana, Mattia completó 49 vueltas y registró 1m20s873, mientras que por la tarde volvió a girar otras 49 veces, con una marca de 1m21s312. Más allá de los tiempos, el objetivo principal fue analizar el comportamiento del auto en tandas largas, la degradación y la gestión de los neumáticos, uno de los puntos que el propio piloto argentino había señalado como prioritario después del debut de la temporada en Melbourne.
“Fue un test muy positivo. Los ingenieros hicieron un gran trabajo durante esta pausa y nosotros también trabajamos mucho en mi conducción y especialmente en la gestión de los neumáticos, que era uno de los puntos que queríamos mejorar después de Melbourne”, explicó Colnaghi tras finalizar la actividad en Spielberg.
Durante el receso entre Melbourne y Austria, el piloto argentino desarrolló un intenso programa de trabajo junto a MP Motorsport y Red Bull. Hubo jornadas de simulador, análisis de datos y reuniones técnicas en Holanda, con foco en aspectos específicos del rendimiento del auto, como el frenado, la tracción y el comportamiento de los neumáticos.
Además de la preparación deportiva, Colnaghi combinó estas semanas con sus estudios y con distintas actividades junto a Red Bull Italia. También participó de encuentros con atletas de otras disciplinas y de una transmisión especial de simulador de las 24 Horas de Nürburgring.
“Fue muy divertido compartir tiempo con atletas de otros deportes. Me gusta mucho el deporte en general y estuvo bueno aprender también desde ese lado”, comentó. Y agregó: “También fue muy bueno pasar tiempo en casa, estar con mi familia y comer un poco de pasta italiana antes de esta parte tan intensa del año. No pude volver a Argentina durante esta pausa, pero espero que pronto pueda darse”.
Con el balance positivo de Spielberg, Colnaghi y MP Motorsport llegan a Mónaco con más herramientas para afrontar una de las fechas más exigentes del calendario. El trazado callejero del Principado será un desafío diferente, donde la confianza, la precisión y la clasificación tendrán un peso determinante.
Para Mattia, que disputa su primera temporada en la Fórmula 3 luego de consagrarse campeón de la F4 Española en 2024 y de Eurocup-3 en 2025, la cita monegasca representa una nueva oportunidad para seguir creciendo dentro de una de las principales categorías formativas rumbo a la Fórmula 1. En Mónaco, del 4 al 7 de junio, el automovilismo argentino tendrá un fin de semana con presencia en las tres categorías del programa internacional: Franco Colapinto en Fórmula 1, Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en Fórmula 3. La cita en el Principado será una de las más especiales del calendario, no sólo por la exigencia del circuito callejero, sino también por la representación nacional en la antesala y en la máxima categoría.