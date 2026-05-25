Automovilismo

Colnaghi completó test positivos en Austria y ya piensa en Mónaco

El piloto argentino trabajó junto a MP Motorsport en el Red Bull Ring, donde enfocó las dos jornadas en ritmo de carrera, simulaciones y gestión de neumáticos. La próxima cita de la FIA Fórmula 3 será en las calles de Mónaco, del 4 al 7 de junio.