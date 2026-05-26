Fórmula 1

Mercedes y una interna que empieza a tomar temperatura: Wolff deja correr a Antonelli y Russell, pero pone límites

El jefe del equipo alemán habló después del intenso duelo entre sus dos pilotos en Canadá. Kimi Antonelli y George Russell pelean por victorias y por el campeonato, pero en Mercedes advierten que la libertad en pista tendrá un límite: no poner en riesgo los puntos del equipo.