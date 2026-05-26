La temporada 2026 de Fórmula 1 empieza a mostrar una de sus historias más fuertes puertas adentro de Mercedes. El equipo alemán domina el campeonato, pero ese presente también trae una tensión inevitable: Kimi Antonelli y George Russell ya no sólo comparten escudería, también empiezan a mirarse como rivales directos por el título.
Mercedes y una interna que empieza a tomar temperatura: Wolff deja correr a Antonelli y Russell, pero pone límites
El jefe del equipo alemán habló después del intenso duelo entre sus dos pilotos en Canadá. Kimi Antonelli y George Russell pelean por victorias y por el campeonato, pero en Mercedes advierten que la libertad en pista tendrá un límite: no poner en riesgo los puntos del equipo.
El Gran Premio de Canadá dejó expuesto ese escenario. En Montreal, los dos Mercedes ocuparon la primera fila tanto en la Sprint como en la carrera principal y se cruzaron varias veces en pista con maniobras al límite.
Russell ganó la Sprint del sábado, pero el domingo la historia terminó con Antonelli en lo más alto y con el británico fuera de carrera por un problema en la unidad de potencia. F1.com señaló que la pelea entre ambos se mantuvo durante buena parte de la competencia, hasta el abandono de Russell.
Equilibrio
Toto Wolff, director de Mercedes, sabe que el momento exige equilibrio. Por un lado, dejar correr a sus pilotos. Por el otro, evitar que una interna deportiva termine dañando el objetivo mayor: ganar ambos campeonatos.
“Esta pelea sigue en marcha”, reconoció Wolff después de Canadá, en una frase que marca el pulso del momento. El austríaco admitió que el equipo revisará algunas maniobras y también los mensajes de radio, pero dejó claro que no piensa cortar de raíz la batalla entre Antonelli y Russell.
Según explicó, los dos “fueron entrenados” para competir en este tipo de escenarios, aunque Mercedes no dudará en intervenir si los puntos empiezan a quedar en riesgo.
El límite, para Wolff, es claro. La pelea será permitida mientras no afecte el resultado colectivo. “Si creemos que los puntos del equipo corren riesgo o que estamos perdiendo demasiado tiempo con nuestros rivales, no dudaríamos en poner el freno de mano”, fue el mensaje del jefe de Mercedes, que también evaluó como “apenas aceptable” el nivel de tensión que se vio en pista durante el fin de semana canadiense.
La situación también tuvo su costado emocional. Antonelli, de apenas 19 años, pidió varias veces por radio una sanción para Russell tras entender que su compañero lo había llevado más allá del límite en la Sprint. Wolff intervino con firmeza y luego reconoció que hay aspectos por mejorar en ese tipo de comunicaciones.
Tensión interna
Para el jefe de Mercedes, correr con el corazón “está bien”, pero la prioridad debe seguir siendo manejar el auto y tomar decisiones con frialdad.
El presente deportivo de Antonelli agranda todavía más la tensión interna. El italiano ganó en Canadá y estiró su ventaja en el campeonato, mientras que Russell volvió a sufrir un golpe duro por un problema mecánico cuando tenía ritmo para discutir la victoria. The Guardian informó que Antonelli ya le sacó 43 puntos de diferencia a su compañero después del abandono del británico en Montreal.
Mercedes atraviesa un momento de dominio claro en la Fórmula 1 2026, pero ese dominio empieza a convivir con una pregunta incómoda: ¿hasta dónde se puede dejar pelear a dos pilotos que quieren lo mismo? Wolff, por ahora, eligió no apagar el fuego. Sólo avisó que tiene el matafuego a mano.
La próxima escala será Mónaco, un circuito donde el margen de error es mínimo y donde una interna mal administrada puede costar mucho más que unos segundos. Para Mercedes, el desafío ya no es solamente tener el mejor auto. También será manejar una convivencia que promete ir subiendo de temperatura carrera tras carrera.