McLaren no da por descartado el nuevo alerón delantero que llevó al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Aunque Lando Norris y Oscar Piastri decidieron no utilizarlo durante el resto del fin de semana en Montreal, el equipo volverá a probar esa pieza en Mónaco para entender mejor su comportamiento y determinar si puede formar parte del paquete definitivo del MCL40.
McLaren no descarta el alerón que Norris y Piastri rechazaron en Canadá
El equipo británico volverá a evaluar la pieza en Mónaco, después de que los pilotos decidieran regresar a la especificación anterior por falta de confianza en el auto.
La escudería británica llegó a Canadá con la segunda etapa de un importante conjunto de actualizaciones. Además del alerón delantero, el paquete incluyó modificaciones en la cubierta del motor, los carenados de la suspensión trasera y algunos bordes del piso. Sin embargo, el formato Sprint complicó el trabajo de evaluación, ya que los equipos apenas contaron con una sola práctica libre antes de entrar en actividad competitiva.
Ese margen reducido terminó siendo clave. Norris utilizó el nuevo alerón durante toda la práctica, mientras que Piastri comenzó con la versión anterior y luego pasó a la nueva especificación. Pero, antes de la clasificación Sprint, ambos pilotos optaron por regresar al diseño previo, al no sentirse del todo cómodos con el comportamiento del auto.
“Solo necesitamos asegurarnos de que funcione correctamente la próxima vez. No es seguro que vayamos a usarlo en Mónaco, pero haremos pruebas para ver si podemos hacer que funcione mejor”, explicó Norris después de la carrera.
En McLaren entienden que lo ocurrido en Canadá no alcanza para declarar fallido el desarrollo. El circuito Gilles Villeneuve presenta características muy particulares, con frenadas fuertes, pianos agresivos y una pista que evoluciona mucho a lo largo del fin de semana. En ese escenario, la confianza del piloto al frenar y atacar los cordones es determinante, y cualquier cambio en el equilibrio del auto puede sentirse más de lo habitual.
Además, la poca actividad en pista impidió realizar una comparación completa. La única práctica se disputó con una pista todavía muy verde, con bajo nivel de adherencia y condiciones que fueron cambiando vuelta tras vuelta. Por eso, en Woking consideran que necesitan más datos antes de tomar una decisión definitiva.
Andrea Stella, jefe de McLaren, reconoció que el alerón no respondió exactamente como esperaban en relación con los datos de simulación. Por eso, el objetivo ahora será comprender mejor la correlación entre lo que muestran las herramientas de desarrollo y lo que realmente ocurre en pista.
“Sabíamos que este alerón delantero tenía un comportamiento particular desde el punto de vista aerodinámico. Lo probamos, pero queremos repetir algunos ensayos y obtener más información”, explicó Stella.
El dirigente también aclaró que no todas las mejoras que McLaren lleva a un Gran Premio están pensadas para ser utilizadas de inmediato. En algunos casos, sirven como pruebas exploratorias para reunir datos, comprobar conceptos y mejorar la correlación del simulador con la pista.
Por eso, el nuevo alerón delantero volverá a escena en Mónaco. Todavía no está definido si Norris y Piastri lo usarán durante la competencia, pero McLaren buscará aprovechar un fin de semana con más referencias para determinar si la pieza puede entregar el rendimiento esperado sin comprometer la confianza de sus pilotos.