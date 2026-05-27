Franco Colapinto está de festejo en un momento especial de su carrera dentro de la Fórmula 1. El piloto argentino atraviesa una etapa positiva tras conseguir su mejor resultado en la máxima categoría del automovilismo, justo en la previa de su cumpleaños número 23.
Franco Colapinto cumple 23 años en su mejor momento en la Fórmula 1 y recibe emotivos mensajes en redes
El piloto argentino recibió mensajes de distintas cuentas oficiales, entre ellas la Fórmula 1, Williams y Alpine.
El nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, celebra un nuevo año de vida en medio de un presente alentador con la escudería Alpine, que acompaña su crecimiento en la categoría y destaca su rendimiento en las últimas competencias.
En ese contexto, distintas cuentas oficiales del automovilismo mundial aprovecharon la ocasión para saludarlo públicamente. Entre ellas, la Fórmula 1 le dedicó un mensaje especial en redes sociales que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.
“Franco es el cumpleañero recién salido de su mejor Grand Prix. Mucho que celebrar - te deseo un día maravilloso, Franco Colapinto”, publicó la cuenta oficial de la F1, que además interactuó con el piloto preguntándole cuáles serían sus deseos para este nuevo año de vida.
La escudería Alpine también se sumó a los saludos con una publicación en Instagram dedicada al piloto argentino, destacando su presente dentro del equipo y su crecimiento en la categoría. El mensaje fue ampliamente celebrado por los seguidores.
Por su parte, su exescudería Williams y su exdirector James Vowles también lo saludaron en redes sociales, dejando en claro el vínculo cercano que mantienen con el joven piloto, quien dejó una buena impresión durante su paso por el equipo.
Finalmente, su pareja, la actriz y cantante Maia Reficco, compartió un tierno mensaje en redes sociales acompañado de imágenes juntos, donde le dedicó unas palabras simples pero emotivas: “Que lo cumplas feliz”.