Aerodinámica activa

Mónaco, la excepción técnica de la nueva Fórmula 1

La FIA no habilitaría zonas de “straight mode” para el Gran Premio de Mónaco, según información publicada por medios especializados. El trazado urbano del Principado no cumpliría con los criterios de seguridad necesarios para utilizar la aerodinámica activa, una de las grandes novedades del reglamento 2026.