El regreso del Turismo Carretera a Rafaela tendrá un condimento especial. La ACTC confirmó que la séptima fecha del campeonato 2026, prevista para el 20 y 21 de junio en el autódromo de la ciudad santafesina, se disputará bajo el tradicional formato de la “Carrera de los Millones”.
Rafaela tendrá la "Carrera de los Millones" del Turismo Carretera
El Óvalo santafesino recibirá el 20 y 21 de junio la séptima fecha del campeonato. La Asociación Corredores Turismo Carretera confirmó que será la primera carrera especial de la temporada 2026.
La cita en el mítico Óvalo será uno de los acontecimientos más convocantes de la temporada, no sólo por el retorno de la máxima categoría al trazado rafaelino, sino también por el valor simbólico y deportivo que tiene una de las competencias especiales más esperadas por los fanáticos.
La carrera de Rafaela será, además, la única presentación que el Turismo Carretera tendrá durante el mes de junio. Allí, la categoría cumplirá con el séptimo compromiso del calendario, en un escenario históricamente ligado a la velocidad y a grandes capítulos del automovilismo argentino.
Por el momento, la ACTC no informó cuál será el monto económico que recibirá el ganador de esta edición. La última “Carrera de los Millones” se disputó en 2025 en el autódromo de Alta Gracia, Córdoba, donde Mariano Werner se quedó con la victoria y obtuvo el premio de 10 millones de pesos.
En un principio, los organizadores de la fecha en Rafaela habían elevado una propuesta para realizar dos competencias finales durante el fin de semana. La idea contemplaba una carrera sprint el sábado y otra actividad el domingo, con el esquema tradicional de series y final. Sin embargo, esa alternativa fue desestimada por la dirigencia de la categoría.
Finalmente, la fecha rafaelina fue designada como sede de la “Carrera de los Millones”, lo que le dará un marco especial al esperado regreso del TC al Óvalo. Las entradas para el fin de semana ya se encuentran a la venta y la expectativa crece en la región, con un público que se prepara para acompañar una de las fechas fuertes del calendario.
Hasta el momento, Rafaela es la única carrera especial confirmada para la temporada 2026. De todos modos, la ACTC analiza sumar otros formatos particulares en lo que resta del año, con San Juan y Toay como posibles escenarios.
En San Juan podría volver la tradicional “Carrera de las Estrellas”, aunque con eventuales variantes en el sistema de largada por sorteo. En tanto, para Toay se estudia una competencia con parada obligatoria en boxes, que estaría destinada únicamente al abastecimiento de combustible, sin recambio de neumáticos.
Ganadores de la “Carrera de los Millones”
2016: Mariano Werner — Ford
2017: Emiliano Spataro — Torino
2018: Mauricio Lambiris — Ford
2019: José Manuel Urcera — Chevrolet
2020 y 2021: no se realizaron por la pandemia
2022: Agustín Canapino — Chevrolet
2023: Santiago Mangoni — Chevrolet
2024: Esteban Gini — Toyota
2025: Mariano Werner — Ford