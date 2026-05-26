Lo confirmó la ACTC

Rafaela tendrá la "Carrera de los Millones" del Turismo Carretera

El Óvalo santafesino recibirá el 20 y 21 de junio la séptima fecha del campeonato. La Asociación Corredores Turismo Carretera confirmó que será la primera carrera especial de la temporada 2026.