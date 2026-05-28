Valentín Perrone y Marco Morelli volverán a tener acción este fin de semana en el Mundial de Moto3, cuando la categoría dispute el Gran Premio de Italia en el histórico circuito de Mugello, una de las plazas más emblemáticas del calendario internacional.
Perrone y Morelli van por otro fin de semana grande en Moto3
Los pilotos que representan a la Argentina afrontarán una nueva fecha del Mundial en Mugello, uno de los circuitos más tradicionales del motociclismo. La actividad comenzará este viernes y la carrera será el domingo desde las 6 de la mañana de nuestro país.
La cita italiana aparece como una nueva oportunidad para los dos jóvenes pilotos que representan a la Argentina y que vienen siendo protagonistas en una temporada de crecimiento dentro de la categoría menor del MotoGP. Ambos ya dejaron señales claras de competitividad en el arranque del campeonato y buscarán sostener ese camino en un trazado exigente, rápido y con mucha historia.
Perrone llega a Mugello después de haber mostrado velocidad pura en Cataluña, donde consiguió la pole position y marcó un registro récord para la categoría en el circuito de Montmeló. Ese rendimiento confirmó el potencial del piloto del Red Bull KTM Tech3, que viene ganando confianza y que ya demostró que puede meterse en la pelea grande cuando encuentra buenas sensaciones desde el inicio del fin de semana.
Morelli, por su parte, también atraviesa un año de consolidación. El piloto del Aspar Team ya logró su primer podio mundialista en el Gran Premio de Brasil, donde terminó segundo y confirmó su adaptación a la exigencia de Moto3. Desde entonces, el argentino se mantiene como uno de los nombres a seguir dentro de una categoría siempre ajustada, donde las diferencias suelen ser mínimas y cada detalle pesa.
Mugello será un desafío particular para ambos. El circuito italiano combina una extensa recta principal, sectores veloces, cambios de elevación y curvas enlazadas que obligan a tener una moto equilibrada y mucha precisión en el manejo. En Moto3, además, la succión y el trabajo en grupo suelen ser determinantes, especialmente en clasificación y en las últimas vueltas de carrera.
La referencia del campeonato sigue siendo Máximo Quiles, gran dominador de la temporada, pero tanto Perrone como Morelli llegan con argumentos para intentar mezclarse en el pelotón de punta. En una categoría tan pareja, largar adelante y evitar los incidentes del grupo será clave para aspirar a un resultado importante.
La actividad de Moto3 comenzará este viernes con los primeros entrenamientos. El sábado será el turno de la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo desde las 6 de la mañana de Argentina, a 17 vueltas sobre el trazado de Mugello.