Moto3

Perrone metió una pole brillante y Morelli largará desde la segunda fila en Catalunya

Valentín Perrone apareció en el cierre de la clasificación y se quedó con la pole position de Moto3 en el Gran Premio de Catalunya. El piloto argentino consiguió la pole position de Moto3 con una vuelta decisiva en el cierre de la Q2. Marco Morelli también fue protagonista: quedó quinto y largará desde la segunda fila. La carrera será este domingo, desde las 6 de la mañana de Argentina.