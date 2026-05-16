La clasificación de Moto3 en el Gran Premio de Catalunya volvió a dejar en claro el nivel de paridad que atraviesa la categoría. Con diferencias mínimas entre los principales protagonistas y una lucha ajustada hasta el último segundo, la sesión anticipó una carrera intensa para este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Perrone metió una pole brillante y Morelli largará desde la segunda fila en Catalunya
Valentín Perrone apareció en el cierre de la clasificación y se quedó con la pole position de Moto3 en el Gran Premio de Catalunya. El piloto argentino consiguió la pole position de Moto3 con una vuelta decisiva en el cierre de la Q2. Marco Morelli también fue protagonista: quedó quinto y largará desde la segunda fila. La carrera será este domingo, desde las 6 de la mañana de Argentina.
En ese contexto, Valentín Perrone apareció en el momento justo.
El piloto argentino del Red Bull KTM Tech3 cerró una vuelta extraordinaria en los últimos instantes de la Q2 y se quedó con una pole position de enorme valor dentro del campeonato mundial. Fue una vuelta de precisión, temple y velocidad, en una tanda donde cualquier pequeño error podía dejarlo fuera de la pelea por la primera posición.
La batalla interna: Muñoz y Uriarte, rivales de peso
Perrone ya venía mostrando un rendimiento sólido durante el fin de semana, pero logró confirmar todo su potencial en el momento de mayor presión.
Con su registro final, superó a rivales directos como David Muñoz y Brian Uriarte, quienes también habían sido protagonistas de una clasificación muy apretada. El español Muñoz, además, había tenido que pasar por la Q1 para ganarse un lugar en la definición, lo que le dio todavía más mérito a su avance.
La primera tanda clasificatoria tuvo una carga importante de tensión, especialmente porque varios nombres fuertes debieron buscar allí el pase a la Q2 tras no haber conseguido el acceso directo en las prácticas. Pilotos como Pratama, Carpe, Pini, Muñoz y Ogorman formaron parte de una pelea constante por los primeros lugares.
Fue una sesión exigente, aunque sin caídas ni grandes inconvenientes, que terminó de ordenar la grilla para una definición muy pareja.
Pero la alegría argentina no terminó con Perrone. Marco Morelli también completó una gran clasificación y quedó quinto, a 0s248 de la pole. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team largará desde la segunda fila y volvió a confirmar su crecimiento dentro de Moto3, en una temporada en la que viene sumando experiencia y protagonismo frente a rivales de mucho recorrido internacional.
Morelli, que transita su primera temporada completa en la categoría, llegó incluso a ocupar de manera momentánea los puestos de referencia durante la tanda.
Estrategias de clasificación: cómo Perrone se destacó en la Q2
Aunque luego fue desplazado en el cierre por los registros más rápidos, su trabajo resultó altamente positivo y lo deja en una posición expectante para la carrera. Su actuación refuerza el buen presente de los jóvenes argentinos en el Mundial.
La clasificación también dejó en evidencia que la carrera del domingo puede ser impredecible. En Moto3, las diferencias suelen ser mínimas, los grupos numerosos y las definiciones al límite. Por eso, aunque Perrone largará desde el mejor lugar posible, nada está resuelto antes de que se apague el semáforo.
La competencia de Moto3 en Catalunya se disputará este domingo desde las 6:00 de la mañana de Argentina, con Perrone desde la pole y Morelli partiendo quinto. Dos argentinos largarán desde posiciones de privilegio en una carrera que promete alta intensidad desde la primera vuelta.