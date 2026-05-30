La noticia de que Gucci será patrocinador principal de Alpine a partir de la próxima temporada provocó mucho más que repercusiones comerciales dentro del paddock de la Fórmula 1.
De Benetton a Gucci: la apuesta de Briatore para reescribir la historia de Alpine
El acuerdo entre Alpine y Gucci reavivó inevitables comparaciones con una de las historias más exitosas de la Fórmula 1. Cuatro décadas después de que Benetton utilizara el automovilismo para construir una marca global, la llegada de otra firma italiana de moda y la presencia de Flavio Briatore vuelven a alimentar las especulaciones sobre el futuro del equipo de Enstone.
Para muchos observadores de la categoría, el anuncio despertó un inevitable déjà vu: una prestigiosa marca italiana de moda asociándose con un equipo con sede en Enstone y con Flavio Briatore como figura central de la operación.
Las coincidencias son demasiadas como para pasarlas por alto.
Hace más de cuarenta años, otra firma italiana de indumentaria decidió apostar por la máxima categoría del automovilismo mundial. Aquella empresa era Benetton. El hombre que ayudó a convertir esa aventura en un fenómeno deportivo y comercial fue precisamente Briatore.
Hoy, con Alpine atravesando un proceso de transformación y con Renault reduciendo progresivamente su involucramiento en el proyecto, la pregunta vuelve a aparecer: ¿está Briatore construyendo una nueva versión de aquella historia?
El antecedente que cambió la Fórmula 1
La relación entre Benetton y la Fórmula 1 comenzó a principios de los años ochenta como una estrategia de marketing destinada a potenciar la expansión internacional de la marca italiana.
Primero llegaron los patrocinios a Tyrrell y Alfa Romeo. Sin embargo, la ambición de la familia Benetton pronto fue más allá de colocar un logotipo sobre un monoplaza.
En 1985 adquirió el equipo Toleman, una estructura que años más tarde se transformaría en el actual Alpine. Aquella compra marcó el inicio de una de las etapas más exitosas de la categoría.
La escudería pasó a llamarse Benetton Formula y, con el tiempo, se convirtió en una potencia deportiva. La llegada de Briatore a la conducción del equipo, el fichaje de Michael Schumacher y la incorporación de destacados ingenieros permitieron construir un proyecto campeón.
Entre 1994 y 1995 Benetton conquistó dos títulos mundiales de pilotos y uno de constructores, consolidando una historia que trascendió el automovilismo para convertirse en un caso de éxito empresarial y de marketing deportivo.
Alpine busca un nuevo rumbo
Cuatro décadas después, el escenario presenta similitudes llamativas.
Alpine atraviesa una etapa de redefinición estratégica. Renault decidió abandonar el desarrollo de sus propias unidades de potencia para la nueva normativa técnica y actualmente el equipo utiliza motores Mercedes.
Al mismo tiempo, el fabricante francés ha reducido significativamente su inversión directa en la estructura deportiva, lo que alimenta las versiones sobre una eventual apertura a nuevos inversores o incluso una futura venta parcial del equipo.
En ese contexto, la figura de Briatore reapareció en 2024 como asesor ejecutivo con la misión de reordenar el proyecto y potenciar su desarrollo comercial.
La incorporación de Gucci encaja perfectamente dentro de esa estrategia.
Más allá del aporte económico que representa el acuerdo, la alianza conecta a Alpine con una de las marcas de lujo más reconocidas del mundo y fortalece su posicionamiento fuera del ámbito estrictamente deportivo.
¿Patrocinador o futuro propietario?
La gran incógnita es si la participación de Gucci se limitará al patrocinio o si podría representar el primer paso hacia una relación más profunda.
Por el momento no existe ninguna confirmación en ese sentido. Sin embargo, la historia demuestra que la Fórmula 1 puede convertirse en una poderosa plataforma para compañías interesadas en expandir su alcance global.
Benetton utilizó la categoría para fortalecer su presencia internacional. Hoy Gucci posee una dimensión global consolidada, pero la Fórmula 1 vive un crecimiento sin precedentes en mercados estratégicos como Estados Unidos, Medio Oriente y Asia, territorios especialmente atractivos para las marcas de lujo.
Mientras tanto, continúan las especulaciones sobre posibles cambios accionariales en Alpine. Diversos grupos inversores han mostrado interés en adquirir participaciones del equipo, aunque por ahora no existe ninguna operación cerrada.
El factor Briatore
Si hay un elemento que conecta ambos capítulos es la figura de Flavio Briatore.
A lo largo de su trayectoria, el empresario italiano demostró una capacidad singular para detectar oportunidades, atraer inversores y construir proyectos de alto impacto dentro de la Fórmula 1.
Su influencia fue decisiva en la transformación de Benetton en un equipo campeón y también en la posterior etapa de Renault, donde logró los títulos mundiales de Fernando Alonso en 2005 y 2006.
Ahora vuelve a encontrarse frente a un desafío similar: reposicionar una estructura histórica que busca recuperar protagonismo tanto dentro como fuera de las pistas.
La llegada de Gucci no garantiza éxitos deportivos ni cambios de propiedad. Sin embargo, sí representa una señal clara de que Alpine intenta construir una identidad diferente y aumentar su atractivo comercial.
Y si algo enseña la historia de la Fórmula 1 es que, cuando Briatore aparece detrás de una operación de este tipo, pocas veces se trata únicamente de un acuerdo de patrocinio.