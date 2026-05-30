¿Puede Gucci repetir el camino de Benetton?

De Benetton a Gucci: la apuesta de Briatore para reescribir la historia de Alpine

El acuerdo entre Alpine y Gucci reavivó inevitables comparaciones con una de las historias más exitosas de la Fórmula 1. Cuatro décadas después de que Benetton utilizara el automovilismo para construir una marca global, la llegada de otra firma italiana de moda y la presencia de Flavio Briatore vuelven a alimentar las especulaciones sobre el futuro del equipo de Enstone.