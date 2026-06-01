La Selección argentina comenzará este lunes de manera oficial su preparación para el Mundial 2026 en Kansas, ciudad elegida como base durante al menos la primera etapa del certamen. Además, el cuerpo técnico aguarda por la llegada de los últimos futbolistas convocados, entre ellos el capitán Lionel Messi.
Scaloni pone en marcha la preparación de Argentina para el Mundial 2026
El cuerpo técnico encabezará las primeras prácticas en Kansas, mientras Lionel Messi se integrará al plantel con trabajos diferenciados por una molestia muscular.
Luego de aterrizar el domingo al mediodía en territorio estadounidense, los jugadores que viajaron desde Buenos Aires realizaron tareas físicas livianas dentro del gimnasio acondicionado especialmente en el Origin Hotel Kansas City, donde se aloja el plantel.
Primeros movimientos en Kansas
En las inmediaciones del hotel se acercaron cerca de 200 fanáticos con la intención de ver a los futbolistas, conseguir autógrafos o tomarse fotografías. El predio fue cercado con alambrados y decorado con lonas de los colores argentinos para reforzar la seguridad y privacidad de la delegación.
La mayoría de los convocados arribó en un vuelo proveniente desde Buenos Aires y ya se instaló en la ciudad donde comenzará la puesta a punto para la defensa del título mundial.
La situación de Messi
Este lunes, bajo la conducción de Lionel Scaloni, el plantel llevará adelante su primera práctica formal en el Compass Minerals National Performance Center, sede del Sporting Kansas City de la MLS.
Entre las principales novedades estará la incorporación de Messi, aunque el capitán trabajaría de manera diferenciada debido a una sobrecarga vinculada a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. La molestia fue detectada tras el último compromiso disputado con Inter Miami.
Desde el club estadounidense evitaron fijar una fecha para el regreso del rosarino a la competencia y aclararon que su evolución dependerá de la recuperación clínica y funcional.
Los amistosos previos al Mundial
Antes del debut en la Copa del Mundo, la Selección argentina afrontará dos encuentros amistosos para ajustar detalles futbolísticos y físicos.
El primero será frente a Honduras el sábado 6 de junio a las 21 en el estadio Kyle Field, en Texas. Luego, el equipo dirigido por Scaloni jugará ante Islandia el martes 9 de junio a las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.
Estos compromisos también serán importantes para monitorear el estado físico de varios jugadores que arrastran molestias o se recuperan de lesiones. En total, nueve futbolistas serán observados de cerca por el cuerpo técnico.
El calendario de Argentina en el Mundial
- Martes 16 de junio, 22:00: Argentina vs Argelia (Kansas City)
- Lunes 22 de junio, 14:00: Argentina vs Austria (Dallas)
- Sábado 27 de junio, 23:00: Jordania vs Argentina (Dallas)