La Selección Argentina ya puso un pie en territorio estadounidense y comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el Mundial 2026. Gran parte de la delegación albiceleste arribó este domingo a Kansas, ciudad elegida como base de operaciones durante la primera etapa de la competencia, donde el equipo nacional ajustará los últimos detalles antes del esperado debut frente a Argelia, programado para el próximo 16 de junio.
La Selección ya está en Estados Unidos y comenzó la recta final hacia el debut
El plantel conducido por Lionel Scaloni inició su concentración en Kansas, donde completará la preparación para la Copa del Mundo. En los próximos días se sumarán Lionel Messi y otros convocados que aún permanecen con sus clubes.
La comitiva partió durante la madrugada desde Ezeiza y aterrizó en suelo norteamericano a las 13.19, hora argentina. Tras completar los trámites migratorios y trasladarse en micro hasta el hotel de concentración, los jugadores y el cuerpo técnico quedaron instalados para comenzar los entrenamientos.
En este primer contingente viajaron 18 de los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni, además de integrantes del cuerpo técnico, médicos, administrativos y utileros. Entre los jugadores que ya se encuentran en Kansas aparecen referentes de peso como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Leandro Paredes.
También integraron el grupo Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Exequiel Palacios, Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Valentín Barco, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico Paz y José López.
Messi y otras figuras se sumarán en los próximos días
La delegación todavía no está completa. Lionel Messi llegará directamente desde Estados Unidos luego de finalizar sus compromisos con el Inter Miami, mientras que otros convocados se incorporarán una vez concluidas sus respectivas temporadas con sus clubes.
La presencia del capitán genera una enorme expectativa entre los hinchas argentinos, que aguardan verlo nuevamente liderando al seleccionado en una nueva aventura mundialista. El rosarino buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y encabezar una generación que mantiene buena parte de la base campeona.
Mientras tanto, el cuerpo técnico aprovechará los próximos días para intensificar los trabajos tácticos y físicos, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al estreno mundialista.
Dos futbolistas serán seguidos de cerca
Entre las novedades médicas aparece la situación de Leandro Paredes. El mediocampista se incorporó a la concentración pese a haber sufrido un desgarro durante uno de los últimos compromisos de Boca Juniors en la Copa Libertadores. El volante continuará con un plan específico de recuperación y el cuerpo médico estima que tendrá tiempo suficiente para ponerse a punto.
Otro de los jugadores que será evaluado permanentemente es Gonzalo Montiel. El defensor arrastra algunas molestias físicas y su evolución será monitoreada durante esta etapa previa al comienzo del certamen.
Con la llegada a Kansas, la Selección dio el primer paso de un nuevo desafío mundialista. Ahora comienza la etapa decisiva: entrenamientos, ajustes y la espera de los futbolistas que faltan para completar el plantel que intentará volver a escribir una página histórica para el fútbol argentino.