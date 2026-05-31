Cuenta regresiva para el debut

Argelia, primer rival de Argentina, presentó su lista de convocados para el Mundial

Encabezado por su máxima estrella Riyad Mahrez, también incluyó a una figura que estaba en duda: el hijo de Zinedine Zidane, Luca Zidane. De este modo, Scaloni ya tiene información para el primer partido de la Argentina.