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Argelia, primer rival de Argentina, presentó su lista de convocados para el Mundial

Encabezado por su máxima estrella Riyad Mahrez, también incluyó a una figura que estaba en duda: el hijo de Zinedine Zidane, Luca Zidane. De este modo, Scaloni ya tiene información para el primer partido de la Argentina.

Con una mezcla de juventud y experiencia, Argelia se prepara para su debut mundialista con un amistoso ante Países Bajos y un grupo desafiante con Argentina como candidato. Foto: REUTERS / Stringer.Con una mezcla de juventud y experiencia, Argelia se prepara para su debut mundialista con un amistoso ante Países Bajos y un grupo desafiante con Argentina como candidato. Foto: REUTERS / Stringer.
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Argelia presentó la lista de jugadores para el Mundial 2026. Entre la nómina del seleccionador Vladimir Petković figuran cuatro arqueros —por lo que deberá descartar uno— con nombres internacionales y figuras del fútbol europeo y árabe, entre otras incorporaciones.

Petković explicó la convocatoria en una conferencia en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa. La lista completa incluye defensores, mediocampistas y delanteros internacionales y otras figuras que integran el plantel provisional de 27.

La lista de Argelia incluye a Riyad Mahrez como la principal figura; Mahrez, de 35 años, es señalado en la publicación como pieza clave del plantel y jugó en Manchester City antes de pasar en 2023 a Al-Ahli en Arabia Saudita.

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Algeria v Democratic Republic of Congo - Moulay El Hassan Stadium, Rabat, Morocco - January 6, 2026 Algeria's Riyad Mahrez talks to the coach Vladimir Petkovic REUTERS/Siphiwe SibekoRiyad Mahrez junto al entrenador Vladimir Petkovic durante la Copa de África. Foto: REUTERS / Siphiwe Sibeko.

Entre los arqueros fue incluido el hijo del legendario Zinedine Zidane, Luca Zidane, de 26 años que juega en Granada y fue titular en la última Copa Africana. Otros nombres destacados son Houssem Aouar, Amine Gouiri y Rayan Aït-Nouri.

Mahrez y las figuras internacionales que lideran el plantel

Riyad Mahrez encabeza la nómina de figuras internacionales de Argelia; Mahrez figura como referencia ofensiva del plantel y su experiencia en clubes europeos y en seleccione.

El historial de Mahrez en clubes y selecciones aparece en la información verificada, con títulos en la Champions League 2023 y cuatro Premier Leagues, además del triunfo con Argelia en la Copa Africana de Naciones 2019.

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Mahrez estará en su segundo Mundial tras Brasil 2014 y que su trayectoria en Manchester City incluye la Champions 2023 y cuatro títulos de Premier League, datos que lo posicionan entre las figuras del plantel.

Además de Mahrez, el plantel reúne otras figuras internacionales como Houssem Aouar y Amine Gouiri, y la lista de 27 convocados para el Mundial combina experiencia y juventud.

Arquero titular y competencia entre cuatro guardametas

La convocatoria incluyó cuatro arqueros: Luca Zidane, Oussama Benbot, Melvin Mastil y Abdelatif Ramdame, por lo que uno quedará fuera de la lista final.

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Algeria v Democratic Republic of Congo - Moulay El Hassan Stadium, Rabat, Morocco - January 6, 2026 Algeria's Luca Zidane celebrates after the match REUTERS/Siphiwe SibekoLuca Zidane, figura en la Copa de África, ingresó en la nómica al evolucionar bien de su lesión. Foto: REUTERS / Siphiwe Sibeko.

Los antecedentes indican que Luca Zidane, de 26 años, se perfila por encima de los demás por su condición de titular en la pasada Copa Africana. Sin embargo, sufrío una fractura de mandíbula tras un choque que lo dejó en duda para el Mundial.

La competencia entre arqueros integra el esquema del seleccionador y forma parte de la evaluación final del plantel antes del Mundial. De los cuatro arqueros incorporados, se estima que el entrenador optará por prescindir de uno de ellos para conformar la lista final de 26 jugadores.

Argelia jugará un amistoso de preparación ante Países Bajos el 3 de junio en Rotterdam y debutará en el Grupo J el 16 de junio contra Argentina; la fecha del debut argentino y el calendario de junio marcan la expectativa institucional y deportiva.

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