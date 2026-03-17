Campeón por escritorio: le quitaron la Copa de África a Senegal y se la dieron a Marruecos
La Confederación Africana de Naciones reescribió el resultado de la final de la AFCON 2025, otorgando la victoria a la selección marroquí tras el abandono momentáneo del campo de juego por parte del equipo senegalés.
Senegal levantando el trofeo de la Copa de África que ahora le fue quitado. Foto: REUTERS / Amr Abdallah Dalsh.
La Junta de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) determinó que Senegal “forfeit” la final de la AFCON 2025 por abandonar el campo en protesta y reescribió el resultado como 3-0 para Marruecos, dos meses después del 1-0 senegalés en Rabat.
En un comunicado oficial, la CAF Appeal Board informó que, por aplicación del artículo 84 del reglamento de la Copa Africana, Senegal es considerado perdedor por abandono y el partido queda registrado 3-0 a favor de la Federación marroquí (FRMF).
El fallo revocó la resolución anterior del CAF Disciplinary Board, que en enero había rechazado el pedido de Marruecos para modificar el resultado.
Qué pasó en la final
La final se jugó el 18 de enero en Rabat. Cerca del final del tiempo reglamentario, el árbitro Jean-Jacques Ndala cobró un penal para Marruecos tras revisión de VAR; Senegal protestó, hubo empujones y el equipo se fue de la cancha por un tramo.
Los jugadores de Marruecos lamentándose luego de la final ante Senegal. Foto: REUTERS / Stringer.
El partido se reanudó, Marruecos falló ese penal (según la crónica, lo ejecutó Brahim Díaz) y Senegal terminó ganando 1-0 en el alargue con gol de Pape Gueye.
La CAF ahora encuadró aquella salida dentro de los artículos 82 y 84, que contemplan sanción deportiva si un equipo abandona el campo sin autorización del árbitro.
El antecedente
Después de la final, la CAF ya había aplicado castigos por los incidentes: suspensión al DT de Senegal Pape Bouna Thiaw, sanciones a jugadores y multas a ambas federaciones.
En esa misma decisión de enero, el órgano disciplinario no alteró el campeón; esa puerta es la que Marruecos reabrió con la apelación que prosperó ahora.
Qué cambia
Con el 3-0 administrativo, Marruecos queda declarado campeón de África por segunda vez, a 50 años de su primer título, según el cable de Reuters.
En el plano jurídico-deportivo, algunos medios europeos señalaron que Senegal todavía podría intentar una revisión ante el TAS/CAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).