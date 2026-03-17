Comunicado de la CAF

Campeón por escritorio: le quitaron la Copa de África a Senegal y se la dieron a Marruecos

La Confederación Africana de Naciones reescribió el resultado de la final de la AFCON 2025, otorgando la victoria a la selección marroquí tras el abandono momentáneo del campo de juego por parte del equipo senegalés.