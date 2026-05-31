La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y miles de argentinos planean acompañar a la Selección en Estados Unidos, México y Canadá. Ante ese escenario, la Cancillería argentina publicó una serie de guías destinadas a los viajeros que asistirárecomendacionesn al torneo y que incluyen información práctica para evitar inconvenientes durante la estadía.
Qué deben saber los argentinos que viajen al mundial para alentar a la selección
La Cancillería argentina difundió una guía especial para quienes asistirán a la Copa del Mundo. Desde los requisitos migratorios hasta las recomendaciones de seguridad y movilidad, todo lo que conviene conocer antes de emprender el viaje.
México será uno de los tres países anfitriones y tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Además, el histórico Estadio Azteca —rebautizado Estadio Banorte— será escenario del partido inaugural del certamen el 11 de junio de 2026.
Documentación y requisitos para viajar
Uno de los puntos más importantes de la guía oficial es la documentación necesaria para ingresar al país. La Cancillería recuerda que quienes tengan previsto continuar viaje hacia Estados Unidos para asistir a otros encuentros deberán contar con la visa estadounidense tramitada previamente en Argentina.
Las autoridades remarcan que ese documento no puede gestionarse en los consulados estadounidenses radicados en México una vez iniciado el viaje. Por ese motivo, recomiendan verificar con anticipación toda la documentación exigida antes de partir.
También se aconseja llevar copias de los documentos personales, mantener separados el pasaporte, el DNI y la licencia de conducir y conservar una copia digital de toda la documentación en el teléfono celular o en la nube.
Traslados, lluvias y estadios
La guía advierte que el Mundial se disputará durante la temporada de lluvias en México. Entre junio y julio suelen registrarse precipitaciones intensas, especialmente durante la tarde, lo que puede generar inundaciones urbanas y demoras significativas en el tránsito.
Por ese motivo, se recomienda salir con mucha anticipación hacia los estadios y los aeropuertos, especialmente en ciudades como Ciudad de México, donde los congestionamientos son frecuentes y pueden agravarse durante los días de partido.
En el caso del Estadio Banorte, los espectadores podrán acceder mediante la red de Metro y el Tren Ligero. Las autoridades aconsejan llegar con suficiente tiempo debido a los controles de seguridad obligatorios que se realizarán en todos los accesos.
Además, estará prohibido ingresar con equipaje voluminoso, botellas de vidrio, latas, objetos peligrosos, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, punteros láser y otros elementos restringidos por la FIFA y las autoridades locales.
Seguridad y alojamiento
La Cancillería recomienda contratar alojamientos únicamente mediante plataformas reconocidas como Booking o Airbnb y desconfiar de ofertas que soliciten pagos por transferencia bancaria directa, una modalidad asociada a numerosas estafas detectadas en los últimos años.
Entre las zonas más recomendadas para hospedarse en Ciudad de México figuran Polanco, Paseo de la Reforma, Condesa y Roma, por ofrecer mejores condiciones de seguridad, conectividad y acceso al transporte público.
Para los traslados urbanos, las autoridades sugieren utilizar aplicaciones de movilidad o taxis oficiales. En particular, desaconsejan tomar taxis en la vía pública debido a antecedentes de sobreprecios y falta de sistemas de rastreo.
Conductas prohibidas y advertencias
La guía oficial recuerda que el consumo de alcohol en la vía pública está prohibido en México y puede derivar en multas de hasta 200 dólares e incluso arrestos. También se encuentra restringido el uso recreativo de drones en las zonas vinculadas al Mundial, donde se desplegarán sistemas especiales de control aéreo.
Otro punto destacado es la prohibición de revender entradas fuera de los canales oficiales de la FIFA. Los organizadores recomiendan conservar los tickets digitales en el teléfono celular y presentarlos cuando sean requeridos por las autoridades de control.
Asimismo, la Cancillería recuerda que el porte o consumo de drogas puede implicar sanciones penales y prisión preventiva, por lo que aconseja respetar estrictamente la legislación local.
Una preparación que va más allá del fútbol
Además de las recomendaciones vinculadas al Mundial, la guía oficial alerta sobre la actividad sísmica en distintas regiones mexicanas. Se sugiere descargar aplicaciones de alerta temprana y consultar en hoteles y alojamientos cuáles son los puntos seguros y protocolos de evacuación en caso de emergencia.
Con millones de turistas previstos para la Copa del Mundo, las autoridades argentinas buscan que los viajeros cuenten con información precisa para evitar contratiempos y disfrutar de una experiencia segura durante el evento deportivo más importante del planeta.