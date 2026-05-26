La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la implementación de medidas sanitarias especiales ante el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo, en el marco de los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026, torneo que el país organizará junto a Estados Unidos y Canadá.
México reforzará controles sanitarios por temor al ébola durante el Mundial
El Gobierno de Claudia Sheinbaum analiza protocolos epidemiológicos especiales ante el brote detectado en África, mientras el país se prepara para recibir miles de turistas y delegaciones internacionales en 2026.
La preocupación del Gobierno mexicano está vinculada a la eventual participación de la selección congolesa, que tiene previsto disputar uno de sus encuentros en Guadalajara durante la competencia.
Mundial histórico
México será sede de 13 partidos de la Copa del Mundo, distribuidos entre las ciudades de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En ese contexto, las autoridades comenzaron a analizar protocolos especiales para evitar riesgos epidemiológicos durante el ingreso de delegaciones y aficionados extranjeros.
Durante su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que ya se trabaja en mecanismos específicos de control sanitario vinculados a enfermedades contagiosas.
La mandataria indicó que, en caso de confirmarse escenarios de riesgo, podrían implementarse filtros epidemiológicos coordinados con el país de origen de los visitantes.
“Tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen porque, evidentemente, si hay un problema de una enfermedad contagiosa, hay que tomar filtros sanitarios que garanticen que no van a contagiar en México”, sostuvo la presidenta.
Qué medidas analiza el Gobierno
Según explicó Sheinbaum, las acciones estarán centradas en controles epidemiológicos preventivos y serán coordinadas por el secretario de Salud, David Kershenobich.
La mandataria aclaró que las medidas sanitarias no implican restricciones automáticas para viajar, sino procedimientos específicos para minimizar riesgos de transmisión.
“Son medidas sanitarias que tienen que tomarse por razón de que hay una enfermedad muy contagiosa en estos países, pero no quiere decir que no puedan viajar”, remarcó.
El Gobierno busca anticiparse a cualquier escenario que pueda afectar el normal desarrollo del evento deportivo, especialmente teniendo en cuenta el gran flujo de visitantes internacionales que recibirá el país.
Récord de visitantes
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica por convertirse en la primera edición con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos a lo largo de 39 días.
Además de México, Estados Unidos y Canadá compartirán la organización de un torneo que prevé una audiencia global estimada en cerca de 6.000 millones de espectadores.
Las autoridades mexicanas esperan recibir a más de 800.000 aficionados en los encuentros disputados dentro del país, junto con millones de personas adicionales que participarán de actividades paralelas, incluidos los festivales organizados por FIFA para los fanáticos.