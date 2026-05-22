La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este viernes (22.05.2026) el nivel de riesgo que presenta la epidemia de ébola en República Democrática del Congo (RDC) de "alto" a "muy alto", el máximo.
OMS elevó el riesgo de ébola en Congo a "muy alto", la calificación máxima
Más de 80 casos han sido confirmados en el país y no hay tratamiento ni vacuna aprobados contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del actual brote.
La enfermedad "se propaga rápidamente" en el país africano, declaró el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus en rueda de prensa. "Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial", agregó.
La epidemia se propagó en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, divididas en dos por la línea del frente entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, que se ha apoderado de grandes extensiones de territorio desde 2021.
Ante esta situación, la respuesta de salud es difícil y ha desembocado en escenas de caos en Ituri, donde se encuentra el foco de la epidemia y adonde la OMS ha enviado más personal.
Alarma por expansión del virus: ausencia de vacuna y tratamiento
Hasta ahora "se han confirmado 82 casos, incluidos siete decesos" en República Democrática del Congo, indicó Tedros. También precisó que hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.
La situación en Uganda es por el momento "estable, con dos casos confirmados y un deceso notificado", precisó.
El ébola provoca una fiebre hemorrágica mortal, pero el virus, que ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años, es menos contagioso que el covid o el sarampión.
A falta de vacuna y de un tratamiento autorizado contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del actual brote, se intenta atajar su propagación con medidas barrera y al detectar los casos rápidamente.
Qué es el ébola: síntomas y tratamiento
El Ébola es una enfermedad viral grave y altamente contagiosa que provoca fiebre hemorrágica y puede ser mortal. Fue identificado por primera vez en África en 1976 y se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales o superficies contaminadas de personas o animales infectados.
Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza y de garganta. En los casos más severos puede causar vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, fallas orgánicas y hemorragias internas y externas.
No existe una cura única definitiva, pero el tratamiento incluye hidratación intensiva, control de síntomas y atención médica de soporte. En los últimos años también se desarrollaron vacunas y medicamentos antivirales que mejoraron las tasas de supervivencia, especialmente cuando la enfermedad se detecta de manera temprana.