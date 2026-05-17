La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional ante el avance de un brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda. La medida fue adoptada luego del aumento de casos sospechosos y muertes registradas en las últimas semanas en distintas zonas de África central.
Qué es el virus Bundibugyo, la variante del ébola que llevó a la OMS a declarar una emergencia global
La Organización Mundial de la Salud activó su máximo nivel de alerta sanitaria internacional tras el avance de un brote de ébola en África central. La cepa Bundibugyo preocupa por su rápida propagación y la falta de vacunas específicas.
El anuncio volvió a poner el foco sobre una variante menos conocida del virus del ébola, detectada por primera vez en Uganda en 2007 y considerada una de las cepas más difíciles de contener por la ausencia de vacunas y tratamientos aprobados específicamente para este subtipo.
Qué es el virus Bundibugyo y por qué preocupa a la OMS
El virus Bundibugyo pertenece a la familia de los ebolavirus y provoca una enfermedad hemorrágica grave que puede derivar en falla multiorgánica y muerte. Aunque comparte características con otras variantes del ébola, presenta diferencias genéticas que complican el desarrollo de tratamientos específicos y estrategias de inmunización.
La actual emergencia sanitaria se concentra principalmente en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, aunque también se confirmaron casos en Uganda y en ciudades estratégicas como Kampala y Kinshasa. Según datos difundidos por la OMS y organismos regionales, ya se notificaron más de 240 casos sospechosos y al menos 80 muertes vinculadas al brote.
La preocupación internacional creció debido a que varios contagios no presentan vínculos epidemiológicos claros, lo que dificulta rastrear las cadenas de transmisión. A eso se suma el movimiento constante de personas entre zonas fronterizas y regiones afectadas por conflictos armados, factores que complican las tareas sanitarias y aumentan el riesgo de expansión regional.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que la declaración busca acelerar la cooperación internacional y movilizar recursos médicos y económicos para intentar contener el brote antes de que alcance una dimensión mayor.
Si bien el organismo aclaró que la situación aún no reúne las condiciones para ser considerada una pandemia, sí advirtió que existe una elevada incertidumbre sobre la magnitud real de la transmisión.
Cómo se transmite el ébola y cuáles son los síntomas
El ébola se transmite principalmente a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, como sangre, saliva, vómitos o secreciones. También puede propagarse mediante superficies contaminadas o durante rituales funerarios en los que existe manipulación directa de cuerpos infectados.
Entre los síntomas iniciales suelen aparecer fiebre alta, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza y vómitos. En los cuadros más graves pueden desarrollarse hemorragias internas y externas, además de complicaciones respiratorias y neurológicas.
Las autoridades sanitarias internacionales remarcaron que la detección temprana resulta clave para limitar los contagios. Por eso, la OMS y los Centros Africanos para el Control y Prevención de Enfermedades reforzaron los sistemas de vigilancia epidemiológica, los controles fronterizos y el rastreo de contactos estrechos en las zonas afectadas.
Otro de los factores que genera preocupación es que actualmente no existe una vacuna aprobada específicamente para la cepa Bundibugyo, a diferencia de otras variantes del ébola sobre las que sí se desarrollaron herramientas de prevención más efectivas.
En paralelo, la OMS ya desplegó equipos de emergencia en territorio africano y comenzó el envío de insumos médicos, laboratorios móviles y personal especializado para fortalecer la capacidad de respuesta local.
Especialistas remarcan que, pese a la gravedad de la situación, el riesgo de propagación global continúa siendo bajo fuera de las zonas afectadas. Sin embargo, consideran fundamental sostener la vigilancia sanitaria internacional debido a la facilidad con la que las enfermedades infecciosas pueden cruzar fronteras en un contexto de alta movilidad mundial.