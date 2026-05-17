Alerta sanitaria

Qué es el virus Bundibugyo, la variante del ébola que llevó a la OMS a declarar una emergencia global

La Organización Mundial de la Salud activó su máximo nivel de alerta sanitaria internacional tras el avance de un brote de ébola en África central. La cepa Bundibugyo preocupa por su rápida propagación y la falta de vacunas específicas.