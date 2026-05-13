Más de 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero en el puerto francés de Burdeos luego de la muerte de un pasajero y de la aparición de un brote gastrointestinal que obligó a activar protocolos sanitarios especiales. Las autoridades francesas investigan las causas del episodio mientras continúan los análisis médicos sobre pasajeros y tripulación.
Un muerto y 1.700 pasajeros confinados en un crucero por un brote de gastroenteritis en Francia
El barco permanece atracado en el puerto de Burdeos bajo vigilancia sanitaria tras la aparición de decenas de casos de vómitos y diarrea entre pasajeros y tripulantes. Las autoridades investigan el origen del brote y descartan, por ahora, una relación con el hantavirus.
El barco, perteneciente a la compañía Ambassador Cruise Line, había partido días atrás desde las islas Shetland, en el Reino Unido, y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de arribar al sudoeste de Francia. Según informaron medios europeos y agencias internacionales, unas 50 personas comenzaron a presentar síntomas compatibles con gastroenteritis, principalmente vómitos y diarrea.
La situación generó preocupación adicional debido a la reciente repercusión internacional del brote de hantavirus detectado semanas atrás en el crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia y dejó varios fallecidos. Sin embargo, las autoridades sanitarias francesas señalaron que, por el momento, no existe relación entre ambos episodios.
Qué ocurrió a bordo del crucero
El episodio comenzó a generar alerta sanitaria cuando varios pasajeros reportaron síntomas gastrointestinales durante el trayecto marítimo. El pico de casos habría ocurrido el 11 de mayo mientras el crucero realizaba una escala en Brest, según indicaron autoridades sanitarias francesas.
La víctima fatal es un ciudadano británico de más de 90 años que falleció antes de la llegada del barco a Burdeos. Aunque todavía no se confirmó oficialmente la causa exacta de muerte, las autoridades analizan si existió relación directa con el cuadro gastrointestinal detectado a bordo.
Tras el arribo del crucero al puerto francés, los organismos sanitarios decidieron aplicar medidas preventivas y limitar la circulación de pasajeros y tripulantes mientras se desarrollan estudios epidemiológicos. Hasta este miércoles, el barco permanecía atracado y bajo vigilancia médica.
Las primeras hipótesis apuntaron a un posible brote de norovirus, uno de los agentes más frecuentes en cuadros de gastroenteritis en cruceros. Sin embargo, los análisis preliminares realizados a bordo descartaron inicialmente esa posibilidad, por lo que continúan los estudios en laboratorios del hospital de Burdeos para determinar el origen exacto de la infección.
Las autoridades sanitarias tampoco descartan que se trate de un problema alimentario vinculado al consumo de alimentos contaminados dentro del barco. Mientras avanzan las investigaciones, personal médico continúa monitoreando el estado de salud de pasajeros y tripulación.
Según trascendió, en la embarcación viajaban 1.233 pasajeros y cerca de 500 tripulantes, en su mayoría británicos e irlandeses. Algunos pasajeros pudieron observar la ciudad desde las cubiertas del barco, aunque no se permitió el desembarco masivo mientras continúan las evaluaciones sanitarias.
Preocupación por los brotes sanitarios
El caso ocurrido en Francia volvió a poner el foco sobre los riesgos sanitarios en cruceros internacionales, especialmente después de la repercusión global que tuvo el brote de hantavirus detectado recientemente en el MV Hondius, un barco de expedición que había partido desde Ushuaia hacia Canarias.
En ese episodio, al menos tres personas murieron y la Organización Mundial de la Salud coordinó operativos internacionales de seguimiento epidemiológico y evacuación sanitaria. Las autoridades aclararon que el actual brote gastrointestinal en Burdeos no presenta características similares ni evidencia de hantavirus.
Especialistas recuerdan que los cruceros representan espacios especialmente sensibles para la propagación de enfermedades infecciosas debido a la convivencia prolongada en espacios cerrados y a la alta circulación de pasajeros provenientes de distintos países.
El norovirus, uno de los virus más asociados a brotes gastrointestinales en cruceros, suele provocar diarrea, vómitos, dolor abdominal y malestar general. Aunque generalmente evoluciona sin complicaciones graves, puede representar un riesgo mayor en personas adultas mayores o pacientes con enfermedades previas.
Durante los últimos días también se registraron otros episodios sanitarios vinculados a cruceros internacionales. Uno de ellos afectó al barco Caribbean Princess, donde más de un centenar de pasajeros presentaron síntomas compatibles con norovirus durante un recorrido por el Caribe.
Las compañías navieras suelen activar protocolos especiales ante este tipo de situaciones, que incluyen aislamiento de pasajeros sintomáticos, desinfección intensiva de áreas comunes y restricciones temporales de circulación dentro del barco. En paralelo, las autoridades portuarias y sanitarias realizan controles epidemiológicos para evitar posibles propagaciones en tierra firme.
Mientras continúan los estudios en Burdeos, las autoridades francesas señalaron que la situación permanece bajo control sanitario y que el objetivo principal es identificar el origen del brote antes de autorizar el normal funcionamiento del crucero y el desembarco total de sus ocupantes.