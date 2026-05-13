Alerta sanitaria

Un muerto y 1.700 pasajeros confinados en un crucero por un brote de gastroenteritis en Francia

El barco permanece atracado en el puerto de Burdeos bajo vigilancia sanitaria tras la aparición de decenas de casos de vómitos y diarrea entre pasajeros y tripulantes. Las autoridades investigan el origen del brote y descartan, por ahora, una relación con el hantavirus.