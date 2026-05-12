La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene bajo seguimiento internacional el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, luego de que el número de afectados ascendiera a 11 casos, incluidos tres fallecimientos.
Hantavirus en el crucero: ya son 11 los casos y la OMS recomienda cuarentena de 42 días
El organismo internacional confirmó tres muertes vinculadas al brote detectado en el crucero MV Hondius. Los pasajeros y tripulantes son monitoreados en distintos países mientras continúan las investigaciones sobre la propagación del virus Andes.
La situación generó preocupación sanitaria global debido a que el virus involucrado corresponde a la variante Andes, una cepa presente principalmente en Sudamérica y que posee capacidad limitada de transmisión entre personas.
De acuerdo con la actualización oficial difundida este 12 de mayo a las 12:00 CEST, nueve de los casos fueron confirmados por laboratorio y otros dos permanecen como probables. Todos corresponden a pasajeros o miembros de la tripulación del barco, que en las últimas semanas realizó recorridos vinculados con regiones del extremo sur sudamericano.
La OMS advirtió además que podrían aparecer nuevos casos en los próximos días debido al período de incubación del virus y a las condiciones de convivencia dentro de la embarcación. Sin embargo, el organismo aclaró que, por el momento, “no existen indicios de que se esté frente al inicio de un brote mayor”.
Cuarentena obligatoria
Tras el desembarco del MV Hondius, las autoridades sanitarias de distintos países comenzaron un operativo coordinado de rastreo epidemiológico y seguimiento médico sobre pasajeros y tripulación.
La OMS recomendó que todas las personas consideradas contactos permanezcan en cuarentena durante 42 días desde la fecha de salida del barco. El aislamiento puede realizarse en domicilios particulares o en centros especialmente habilitados, dependiendo de la evaluación sanitaria de cada país.
La medida responde a las características particulares del hantavirus Andes, cuya incubación puede extenderse varias semanas. Durante ese período, las personas monitoreadas deben controlar síntomas compatibles con la enfermedad y mantener contacto permanente con equipos sanitarios.
El protocolo elaborado por la OMS establece además pautas específicas para el manejo de viajeros internacionales, controles médicos, rastreo de contactos estrechos y coordinación entre sistemas sanitarios nacionales.
La investigación epidemiológica intenta determinar cómo se produjo la exposición inicial al virus y si existieron episodios de transmisión interpersonal dentro del barco. Hasta el momento, la hipótesis principal apunta a un contagio relacionado con actividades realizadas previamente en zonas naturales de Sudamérica donde circula el hantavirus.
El virus Andes es endémico en algunas áreas de Argentina y Chile, especialmente en regiones cordilleranas y patagónicas. Su reservorio natural son ciertos roedores silvestres, que eliminan el virus a través de saliva, orina y heces.
La transmisión a humanos suele producirse por inhalación de partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados o poco ventilados. Sin embargo, esta variante posee una característica poco frecuente entre los hantavirus: puede transmitirse entre personas mediante contacto estrecho y prolongado.
Ese antecedente fue precisamente uno de los factores que generó mayor preocupación entre las autoridades internacionales, especialmente considerando las dinámicas propias de un crucero: espacios cerrados, convivencia continua y alta interacción entre pasajeros y tripulación.
Qué síntomas provoca el hantavirus Andes
El hantavirus puede comenzar con síntomas inespecíficos similares a los de una gripe común. Entre los signos iniciales aparecen fiebre alta, dolores musculares, cansancio intenso, cefalea y malestar general.
En algunos pacientes, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un cuadro respiratorio severo conocido como síndrome pulmonar por hantavirus. En esa etapa aparecen dificultades respiratorias, compromiso pulmonar agudo y alteraciones cardiovasculares que requieren internación urgente.
La OMS recuerda que la enfermedad puede presentar una alta letalidad, especialmente cuando el diagnóstico y el tratamiento se retrasan. Por ese motivo, las autoridades sanitarias internacionales reforzaron la vigilancia sobre todas las personas vinculadas al crucero.
Especialistas remarcan que el hantavirus no se transmite como los virus respiratorios comunes. La transmisión interpersonal documentada para la variante Andes requiere contactos estrechos, prolongados y generalmente en contextos de convivencia cercana.