Alerta sanitaria internacional

La OMS busca llevar calma por el brote de hantavirus y descarta “otro Covid” en Tenerife

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, envió un mensaje directo a la población de Tenerife para intentar bajar la tensión por la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que dejó tres muertos y mantiene bajo vigilancia sanitaria a pasajeros y tripulantes.