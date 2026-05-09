El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, envió un inusual mensaje público dirigido exclusivamente a la población de Tenerife en medio de la preocupación generada por la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.
La OMS busca llevar calma por el brote de hantavirus y descarta “otro Covid” en Tenerife
El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, envió un mensaje directo a la población de Tenerife para intentar bajar la tensión por la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que dejó tres muertos y mantiene bajo vigilancia sanitaria a pasajeros y tripulantes.
En una carta difundida este viernes, Tedros buscó transmitir tranquilidad y diferenciar la situación actual de la pandemia de Covid-19. “Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID-19”, afirmó el titular del organismo internacional.
El funcionario reconoció el temor social que provocó la noticia en la isla española y admitió que “el dolor de 2020 sigue siendo real”, aunque insistió en que la evaluación de riesgo sanitario continúa siendo baja para la población local.
La situación gira en torno al buque MV Hondius, donde se detectó un brote asociado a la cepa Andes del hantavirus, considerada la única variante con capacidad limitada de transmisión entre personas en contactos estrechos y prolongados. Hasta el momento se reportaron ocho casos, incluidos tres fallecimientos.
El operativo sanitario para recibir el crucero
En su mensaje, Tedros explicó que actualmente no hay pasajeros sintomáticos a bordo y detalló que la operación de desembarco fue organizada bajo estrictos protocolos sanitarios en coordinación con España y organismos internacionales.
Según indicó, los pasajeros serán trasladados en vehículos sellados desde el puerto industrial de Granadilla, lejos de zonas residenciales, para luego ser repatriados directamente a sus países de origen sin contacto con la población local.
La OMS confirmó además que un especialista del organismo se encuentra actualmente en el barco supervisando la situación sanitaria y colaborando con las autoridades españolas.
Tedros remarcó que la elección de Tenerife no fue arbitraria sino que respondió a criterios establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional, que obliga a identificar el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para responder a este tipo de emergencias.
“España lo honró”, sostuvo el titular de la OMS, quien además calificó la decisión como “un acto de solidaridad y deber moral”.
Solidaridad, vigilancia y temor social
La llegada del barco despertó inquietud en la isla por el recuerdo todavía latente de la pandemia de coronavirus y por las características del hantavirus, una enfermedad viral que puede provocar cuadros respiratorios severos.
Sin embargo, desde la OMS reiteraron que no existen elementos para pensar en un escenario comparable al Covid-19 y remarcaron que el riesgo de transmisión comunitaria sigue siendo bajo.
Tedros adelantó incluso que viajará personalmente a Tenerife para seguir el operativo y acompañar a trabajadores sanitarios y autoridades locales durante el desembarco.
“Los virus no se preocupan por la política ni respetan fronteras. La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, expresó el director de la OMS en uno de los tramos más difundidos del mensaje.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias internacionales mantienen el monitoreo sobre los pasajeros y contactos estrechos debido al largo período de incubación que puede presentar la cepa Andes del hantavirus.
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