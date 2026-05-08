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España aplicará aislamiento obligatorio a los pasajeros del crucero con hantavirus

Las autoridades sanitarias coordinaron un operativo especial tras el brote detectado a bordo del MV Hondius, mientras continúan los controles médicos y el seguimiento epidemiológico de los viajeros.

Se espera la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus.Se espera la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus.
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Las autoridades sanitarias de España activaron un amplio operativo preventivo ante la llegada del crucero MV Hondius a Tenerife, luego de detectarse un brote de hantavirus Andes (ANDV) a bordo. Hasta el momento se confirmaron dos personas fallecidas y cuatro pasajeros con síntomas, uno de ellos internado en terapia intensiva.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla Bernáldez, y la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, informaron que no existen nuevos casos sospechosos entre los pasajeros y la tripulación. Según indicaron, el monitoreo permanente permitió descartar, por ahora, un agravamiento de la situación sanitaria.

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Cómo será el operativo

El crucero arribará al puerto de Granadilla de Abona y los pasajeros asintomáticos serán trasladados en grupos, diferenciados por nacionalidad, directamente desde el barco hacia el aeropuerto Tenerife Sur.

Las autoridades aclararon que no habrá contacto con la población local. Los pasajeros serán trasladados en micros especiales directamente hasta la pista aérea, evitando el paso por las terminales convencionales del aeropuerto.

Exterior of the emergency unit area of Sant Joan university hospital where a woman with symptoms consistent with a hantavirus infection is being treated, according to local media, in Alicante, Spain May 8, 2026. Spanish health authorities said the suspected case involves a woman who was a passenger on the same flight as a patient who died in Johannesburg after travelling on the MV Hondius cruise ship and contracting the virus. REUTERS/Rafael Molina NO RESALES. NO ARCHIVES.El hospital donde una mujer con síntomas compatibles con una infección por hantavirus está siendo tratada.

Además, los equipos de intervención trabajarán bajo estrictos protocolos de bioseguridad para minimizar cualquier riesgo sanitario durante el desembarco y traslado.

Vuelos de repatriación

Varios países europeos ya confirmaron el envío de vuelos para trasladar a sus ciudadanos. Grecia, Francia y Países Bajos pondrán aeronaves a disposición, mientras que otros estados europeos recurrirán al Mecanismo Europeo de Protección Civil.

También Turquía, Estados Unidos y Reino Unido manifestaron su intención de colaborar con la repatriación de sus nacionales.

Workers prepare security measures at the port of Granadilla de Abona, Tenerife, Canary Islands, Spain, where the cruise ship MV Hondius affected by a deadly hantavirus outbreak is expected to arrive, May 8, 2026. REUTERS/Borja SuarezRefuerzan la seguridad en el puerto de Granadilla de Abona ante la llegada del crucero MV Hondius.

En paralelo, España coordina junto al Ministerio de Defensa el traslado de los ciudadanos españoles hacia Madrid una vez finalizado el operativo en Tenerife.

Qué pasará si aparecen más casos

La Comisión de Salud Pública española aprobó un protocolo unificado para actuar ante posibles contagios adicionales. Las personas consideradas contacto estrecho deberán cumplir cuarentena obligatoria en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

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Los pacientes serán aislados en sectores especiales y sometidos a pruebas PCR para determinar si presentan infección por hantavirus. En caso de síntomas persistentes, se repetirán los análisis para confirmar o descartar el diagnóstico.

Mientras continúa el seguimiento epidemiológico, las autoridades insistieron en que el objetivo principal es garantizar la seguridad sanitaria y evitar cualquier posibilidad de propagación fuera del barco.

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