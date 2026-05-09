El crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, continúa en el centro de un operativo sanitario internacional tras detectarse un brote de hantavirus que ya dejó varios casos confirmados y tres muertes. Los pasajeros argentinos que viajaban a bordo serán trasladados desde España hacia Países Bajos, donde deberán cumplir una cuarentena obligatoria.
Argentinos a bordo del crucero con hantavirus harán cuarentena en Países Bajos
Los viajeros que permanecen en el buque serán derivados a territorio neerlandés como parte del operativo sanitario internacional desplegado tras el brote de hantavirus, que ya dejó tres víctimas fatales.
Las autoridades españolas activaron un dispositivo de emergencia para la evacuación de las 147 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, una vez que la embarcación arribe al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, durante la madrugada del domingo, procedente de Cabo Verde.
El traslado se realizará en lanchas y por grupos organizados según la nacionalidad de cada pasajero. En ese esquema, los viajeros no pasarán por el área de migraciones. Los argentinos serán evacuados junto a ciudadanos neerlandeses e islandeses.
Cuarentena en Países Bajos
Una vez finalizado el traslado, los pasajeros argentinos deberán cumplir una cuarentena obligatoria en Países Bajos, como parte del protocolo sanitario dispuesto para contener la propagación del virus y garantizar el seguimiento epidemiológico de los contactos.
El operativo busca reducir riesgos de transmisión y facilitar la evaluación médica de los casos vinculados al brote detectado a bordo del crucero.
Asistencia desde Argentina
El Ministerio de Salud informó que Argentina brindará apoyo a los países involucrados en la investigación del brote, mediante el envío de insumos de diagnóstico y asistencia técnica.
La colaboración incluye pruebas para la detección del ARN del virus Andes, cepa identificada en los casos del crucero y originaria de la región patagónica de Argentina y Chile, además de placas ELISA y protocolos actualizados para diagnóstico y tratamiento.
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