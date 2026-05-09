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Argentinos a bordo del crucero con hantavirus harán cuarentena en Países Bajos

Los viajeros que permanecen en el buque serán derivados a territorio neerlandés como parte del operativo sanitario internacional desplegado tras el brote de hantavirus, que ya dejó tres víctimas fatales.

El crucero llegará este domingo al puerto de Tenerife, desde allí se realizará el traslado.El crucero llegará este domingo al puerto de Tenerife, desde allí se realizará el traslado.
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El crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, continúa en el centro de un operativo sanitario internacional tras detectarse un brote de hantavirus que ya dejó varios casos confirmados y tres muertes. Los pasajeros argentinos que viajaban a bordo serán trasladados desde España hacia Países Bajos, donde deberán cumplir una cuarentena obligatoria.

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Las autoridades españolas activaron un dispositivo de emergencia para la evacuación de las 147 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, una vez que la embarcación arribe al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, durante la madrugada del domingo, procedente de Cabo Verde.

Members of the Spanish Civil Guard work at the port of Granadilla de Abona, Tenerife, Canary Islands, Spain, where the cruise ship MV Hondius hit by a deadly hantavirus outbreak is expected to arrive, May 9, 2026. REUTERS/Borja SuarezEl traslado se llevará a cabo por grupos, según la nacionalidad de cada uno de ellos.

El traslado se realizará en lanchas y por grupos organizados según la nacionalidad de cada pasajero. En ese esquema, los viajeros no pasarán por el área de migraciones. Los argentinos serán evacuados junto a ciudadanos neerlandeses e islandeses.

Cuarentena en Países Bajos

Una vez finalizado el traslado, los pasajeros argentinos deberán cumplir una cuarentena obligatoria en Países Bajos, como parte del protocolo sanitario dispuesto para contener la propagación del virus y garantizar el seguimiento epidemiológico de los contactos.

Tenerife South Airport, as the cruise ship MV Hondius hit by a hantavirus outbreak is expected to arrive at the port of Granadilla de Abona, in Tenerife, Canary Islands, Spain, May 9, 2026. REUTERS/Hannah McKayas autoridades españoles ya pusieron en marcha un operativo sanitario.

El operativo busca reducir riesgos de transmisión y facilitar la evaluación médica de los casos vinculados al brote detectado a bordo del crucero.

Asistencia desde Argentina

El Ministerio de Salud informó que Argentina brindará apoyo a los países involucrados en la investigación del brote, mediante el envío de insumos de diagnóstico y asistencia técnica.

La colaboración incluye pruebas para la detección del ARN del virus Andes, cepa identificada en los casos del crucero y originaria de la región patagónica de Argentina y Chile, además de placas ELISA y protocolos actualizados para diagnóstico y tratamiento.

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