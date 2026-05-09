El Ministerio de Salud de Italia confirmó este sábado que mantiene bajo vigilancia sanitaria a cuatro personas que viajaron en un vuelo en el que estuvo una pasajera vinculada al brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius.
Italia sigue de cerca a cuatro personas que viajaron con la fallecida por hantavirus
Las autoridades sanitarias activaron protocolos preventivos tras detectar contactos vinculados al caso registrado en el crucero MV Hondius.
La mujer, que posteriormente falleció en Johannesburgo, había permanecido algunos minutos en un avión de la compañía KLM antes de ser derivada por su delicado estado de salud.
Controles preventivos
Según detallaron las autoridades italianas, las cuatro personas identificadas llegaron al país en un vuelo con escala en Roma.
Los organismos sanitarios recopilaron sus datos personales y trasladaron la información a las regiones de Calabria, Campania, Toscana y Véneto para poner en marcha protocolos de vigilancia activa.
El Ministerio indicó que todas las medidas se adoptaron bajo el criterio de “máxima cautela” y siguiendo protocolos sanitarios nacionales e internacionales.
Un médico italiano a bordo
Las autoridades también informaron que desde el pasado 6 de mayo un médico italiano integra el equipo sanitario desplegado en el crucero junto al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.
El especialista colabora en las tareas de asistencia y seguimiento epidemiológico relacionadas con el brote detectado en la embarcación.
Hasta el momento, las autoridades sanitarias confirmaron tres muertes asociadas a la infección de hantavirus vinculada al crucero.
Bajo el riesgo para la población
Pese a la preocupación generada por los casos, el Ministerio de Salud italiano recordó que tanto la Organización Mundial de la Salud como el ECDC consideran que el riesgo para la población general continúa siendo bajo a nivel global y muy bajo en Europa.
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En paralelo, una azafata neerlandesa que tuvo contacto cercano con la pasajera fallecida fue internada preventivamente en Ámsterdam con síntomas leves, aunque posteriormente dio negativo para hantavirus.
La mujer fallecida había intentado abordar un vuelo entre Johannesburgo y Ámsterdam el pasado 25 de abril, pero la tripulación decidió impedir su embarque debido a su estado de salud.
Qué es el hantavirus
El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores mediante el contacto con saliva, orina o heces infectadas.
La infección puede provocar cuadros respiratorios graves y, en algunos casos, complicaciones potencialmente mortales.