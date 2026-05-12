Alerta sanitaria

Hantavirus: la OMS advirtió que el virus es más contagioso al inicio de la enfermedad y podrían aparecer nuevos casos

El organismo internacional pidió mantener la vigilancia epidemiológica tras el brote detectado en un crucero que partió desde Ushuaia. Aseguran que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, aunque recomiendan aislar rápidamente a los casos sospechosos.