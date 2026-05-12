La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el hantavirus presenta su mayor nivel de contagiosidad durante las primeras etapas de la enfermedad y alertó que podrían registrarse nuevos casos en los próximos días debido al período de incubación del virus.
Hantavirus: la OMS advirtió que el virus es más contagioso al inicio de la enfermedad y podrían aparecer nuevos casos
El organismo internacional pidió mantener la vigilancia epidemiológica tras el brote detectado en un crucero que partió desde Ushuaia. Aseguran que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, aunque recomiendan aislar rápidamente a los casos sospechosos.
La advertencia surgió en medio del seguimiento internacional por el brote detectado en el crucero MV Hondius, vinculado a la variante Andes del hantavirus, la única cepa conocida con capacidad de transmisión limitada entre personas.
El episodio encendió la atención sanitaria mundial luego de que se confirmaran contagios y al menos tres muertes relacionadas con pasajeros del barco, que había partido desde Ushuaia y recorrió distintos puntos del Atlántico antes de quedar bajo monitoreo sanitario internacional.
Durante una conferencia realizada en Tenerife, el jefe de la unidad de Epidemiología y Análisis para la Respuesta de la OMS, Olivier le Polain, explicó que la cuarentena preventiva aplicada a contactos estrechos responde justamente a la capacidad de contagio en los primeros momentos de la infección.
“Es durante los primeros días, e incluso desde los primeros instantes de la enfermedad, cuando la contagiosidad es mayor”, señaló el especialista.
Qué se sabe sobre el brote
La OMS confirmó que el brote está relacionado con el virus Andes, una variante presente en América del Sur que, a diferencia de otros hantavirus, puede transmitirse de persona a persona en contextos de contacto estrecho y prolongado.
Según detalló el organismo internacional, hasta el momento se notificaron varios casos asociados al crucero y continúan las tareas de rastreo de contactos en distintos países. Las autoridades sanitarias mantienen bajo observación a pasajeros y tripulantes debido a que el período de incubación puede extenderse durante varias semanas.
La OMS remarcó que el riesgo para la población general continúa siendo “bajo” y descartó que la situación pueda compararse con el inicio de la pandemia de COVID-19. “Esto no es otro COVID”, reiteraron voceros del organismo durante las últimas conferencias públicas.
El brote generó preocupación especialmente porque algunos de los pasajeros afectados habían recorrido previamente zonas de Argentina y Chile donde históricamente se registran casos de hantavirus. Investigaciones preliminares apuntan a que una de las infecciones iniciales podría haberse producido antes del embarque.
En paralelo, un análisis genómico internacional realizado sobre varios pacientes vinculados al crucero confirmó evidencias de transmisión interpersonal de la cepa Andes. Los investigadores detectaron secuencias virales prácticamente idénticas entre algunos infectados, un dato que refuerza la hipótesis del contagio humano dentro de la embarcación.
Especialistas aclararon, sin embargo, que esta capacidad de transmisión sigue siendo limitada y requiere cercanía física sostenida, generalmente entre convivientes o personas con contacto muy estrecho.
Qué es el hantavirus y cuáles son los síntomas
El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida habitualmente por roedores infectados, especialmente a través del contacto con saliva, orina o excrementos contaminados. En América puede provocar el denominado síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una afección respiratoria grave que posee una elevada tasa de letalidad.
Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre, dolores musculares, cansancio, dolor abdominal y dificultades respiratorias progresivas. Las autoridades sanitarias recomiendan consultar rápidamente ante la aparición de signos compatibles, especialmente en personas que hayan estado en áreas rurales o en contacto con ambientes potencialmente contaminados por roedores.
Actualmente no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento específico contra la enfermedad, aunque distintos equipos científicos trabajan en el desarrollo de terapias experimentales. Uno de esos proyectos es encabezado por el investigador argentino Linus Spatz, quien desarrolla un posible suero terapéutico basado en anticuerpos neutralizantes.
En Argentina, el hantavirus mantiene circulación endémica en algunas regiones del país, principalmente en el sur y el noroeste. Expertos vienen advirtiendo además sobre un incremento de casos en los últimos meses, fenómeno que algunos estudios relacionan con factores ambientales y climáticos que favorecen la proliferación de roedores silvestres.
Mientras continúa la vigilancia sanitaria internacional sobre el crucero y sus pasajeros, la OMS insistió en reforzar la detección temprana, el aislamiento preventivo y el seguimiento de contactos estrechos para evitar nuevos contagios.