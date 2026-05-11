Una pasajera francesa evacuada del crucero MV Hondius dio positivo por hantavirus y su estado de salud se agravó en las últimas horas, según confirmaron autoridades sanitarias de Francia. El caso se suma al brote detectado semanas atrás a bordo de la embarcación, donde ya se registraron varios contagios y al menos tres muertes vinculadas al virus.
Confirmaron un caso positivo de hantavirus en una pasajera francesa del crucero MV Hondius
Su estado de salud empeoró en las últimas horas y permanece internada en un hospital especializado de Francia. Las autoridades sanitarias internacionales mantienen el seguimiento epidemiológico de cientos de contactos.
La información fue confirmada por la ministra de Salud francesa, Stéphanie Rist, quien explicó que la mujer comenzó a presentar síntomas durante el viaje de regreso tras ser evacuada del crucero. Actualmente permanece internada en un centro especializado en enfermedades infecciosas.
El episodio mantiene en alerta a autoridades sanitarias de distintos países debido a que el brote está asociado a la cepa Andes del hantavirus, considerada una de las variantes más preocupantes porque puede presentar transmisión entre personas, una característica poco frecuente en este tipo de virus.
El crucero MV Hondius había partido desde Ushuaia, en Argentina, a comienzos de abril para realizar una expedición por la Antártida y distintas islas del Atlántico Sur. A bordo viajaban alrededor de 150 pasajeros de más de 20 nacionalidades.
Cómo se originó el brote en el crucero
De acuerdo con la reconstrucción realizada por organismos internacionales y medios europeos, el primer fallecimiento vinculado al virus ocurrió el 11 de abril, cuando un pasajero neerlandés murió durante la travesía. Inicialmente, el deceso fue atribuido a causas naturales, aunque posteriormente se confirmó la presencia del virus Andes.
Días más tarde, la esposa del pasajero fallecido también murió en un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica, tras haber sido evacuada desde la isla de Santa Elena. Posteriormente se sumó un tercer fallecimiento y comenzaron a aparecer nuevos casos sospechosos entre pasajeros y tripulantes.
La situación obligó a desplegar un amplio operativo sanitario internacional mientras el barco permanecía varios días sin poder desembarcar pasajeros debido a las restricciones sanitarias y la necesidad de coordinar evacuaciones seguras. Finalmente, el crucero fue autorizado a arribar a las Islas Canarias, en España, desde donde comenzaron las repatriaciones hacia distintos países.
En el caso de Francia, cinco ciudadanos fueron trasladados bajo estrictos protocolos sanitarios. La mujer que dio positivo comenzó con síntomas durante el trayecto y posteriormente fue derivada a un hospital especializado. Las autoridades francesas informaron además que identificaron al menos 22 contactos estrechos vinculados con vuelos utilizados durante el traslado.
Estados Unidos también confirmó un caso positivo leve entre sus ciudadanos evacuados y otro pasajero con síntomas compatibles con la enfermedad.
Qué se sabe sobre el hantavirus y la cepa Andes
El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores infectados. En América del Sur, la variante Andes es la más conocida y se encuentra especialmente presente en regiones de Argentina y Chile.
La particularidad de esta cepa es que, a diferencia de otros hantavirus, existen antecedentes de transmisión entre personas, especialmente en contactos estrechos y prolongados. Por ese motivo, organismos sanitarios internacionales activaron protocolos especiales de seguimiento epidemiológico para pasajeros, tripulantes y personas que compartieron vuelos o espacios cerrados con casos confirmados.
La Organización Mundial de la Salud y distintas agencias sanitarias mantienen el monitoreo sobre el brote y el rastreo de contactos en varios países. Hasta el momento se reportaron casos confirmados y sospechosos en pasajeros de distintas nacionalidades, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen exacto del contagio inicial.
Según las hipótesis epidemiológicas, el caso índice podría haberse originado durante recorridos terrestres realizados por algunos pasajeros en zonas endémicas de Argentina y Chile antes del embarque. Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no existe una confirmación definitiva sobre cómo comenzó la cadena de contagios.
Especialistas remarcan que, si bien la transmisión entre personas es posible en la variante Andes, se trata de una situación poco frecuente y generalmente asociada a contactos muy estrechos. Además, destacan que el riesgo para la población general continúa siendo bajo.
Mientras tanto, el MV Hondius permanece bajo protocolos especiales y parte de su tripulación continúa en seguimiento sanitario. El barco, perteneciente a la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, se dedica habitualmente a expediciones polares y opera en regiones antárticas y del Ártico.