Un brote de norovirus detectado en un crucero turístico que partió desde Florida encendió las alertas sanitarias en Estados Unidos, luego de que más de 100 personas presentaran síntomas compatibles con gastroenteritis durante la travesía.
Más de 100 personas se enfermaron por un brote de norovirus en un crucero que salió de Florida
El episodio ocurrió a bordo del Caribbean Princess, que realizaba un recorrido por el Caribe. Autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron que más de un centenar de pasajeros y tripulantes presentaron síntomas gastrointestinales y fueron aislados.
El episodio ocurrió en el Caribbean Princess, un barco de la empresa Princess Cruises que navegaba por el Caribe y que debía regresar este lunes a territorio estadounidense.
Según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el brote afectó hasta el momento a 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación.
Los síntomas predominantes fueron vómitos y diarrea, característicos del norovirus, un virus altamente contagioso que suele propagarse con rapidez en espacios cerrados o con gran circulación de personas.
La embarcación había partido el 29 de abril desde Fort Lauderdale, en Florida, para realizar un itinerario de 14 días por el Caribe oriental. Durante el viaje, varios pasajeros comenzaron a reportar cuadros gastrointestinales, situación que obligó a activar protocolos sanitarios especiales a bordo.
Cómo se detectó el brote y qué medidas se tomaron
De acuerdo con el reporte oficial de los CDC, el crucero transportaba a más de 3.100 pasajeros y unos 1.100 tripulantes. Tras la detección de un incremento inusual de personas enfermas, la compañía notificó a las autoridades sanitarias estadounidenses y puso en marcha medidas de contención.
Entre las acciones adoptadas se incluyó el aislamiento de los pasajeros afectados en sus camarotes, el refuerzo de las tareas de limpieza y desinfección en las áreas comunes y la recolección de muestras para estudios de laboratorio. Además, se intensificaron los procedimientos de higiene y sanitización en distintos sectores del barco.
La empresa Princess Cruises informó que colaboró con las recomendaciones emitidas por las autoridades federales y que el barco será sometido a un proceso integral de desinfección una vez concluido el recorrido. También se reforzó la difusión de medidas preventivas entre pasajeros y trabajadores de la embarcación.
El CDC indicó que el brote fue incorporado al seguimiento del Programa de Saneamiento de Embarcaciones, un sistema que monitorea enfermedades gastrointestinales en cruceros que operan en aguas estadounidenses. Según las normas sanitarias vigentes, las compañías deben informar cuando la cantidad de afectados supera determinados umbrales.
Aunque hasta ahora no se reportaron casos graves ni evacuaciones médicas de urgencia, las autoridades continúan monitoreando la situación sanitaria a bordo y el estado de salud de los pasajeros afectados.
Qué es el norovirus y por qué preocupa en los cruceros
El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en el mundo y se caracteriza por provocar vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal. En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en pocos días, aunque el virus puede generar complicaciones por deshidratación, especialmente en personas mayores o con enfermedades preexistentes.
Las autoridades sanitarias explican que el contagio puede producirse por contacto directo entre personas, por superficies contaminadas o por consumo de alimentos y bebidas infectadas. Debido a esas características, los cruceros suelen ser considerados entornos propicios para la propagación de este tipo de virus, ya que concentran a miles de personas en espacios compartidos durante varios días.
Especialistas remarcan que la rápida identificación de los casos y la aplicación inmediata de medidas sanitarias son claves para reducir la transmisión dentro de las embarcaciones. El lavado frecuente de manos, la limpieza de superficies y el aislamiento de personas con síntomas forman parte de las recomendaciones habituales.
El episodio registrado en el Caribbean Princess representa uno de los brotes gastrointestinales más importantes reportados en cruceros durante este año en Estados Unidos. Incluso, medios estadounidenses señalaron que se trata del cuarto incidente de este tipo registrado por el CDC en lo que va de 2026.
Mientras el barco continúa su recorrido final rumbo a Florida, las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento epidemiológico y evalúan los resultados de los análisis para confirmar oficialmente el origen del brote.