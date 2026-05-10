Alerta sanitaria

Más de 100 personas se enfermaron por un brote de norovirus en un crucero que salió de Florida

El episodio ocurrió a bordo del Caribbean Princess, que realizaba un recorrido por el Caribe. Autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron que más de un centenar de pasajeros y tripulantes presentaron síntomas gastrointestinales y fueron aislados.