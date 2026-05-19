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El brote de ébola en África deja ya 137 muertos y 546 contagios

Las autoridades de la República Democrática del Congo aseguran que se ha reforzado la atención y se han creado nuevos centros de tratamiento para enfrentar la situación.

Operativo de Médicos sin Fronteras este martes en Congo. Operativo de Médicos sin Fronteras este martes en Congo.
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El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo (RDC) informó este martes (19.05.2026) de "136 muertes probables" y "543 casos sospechosos" por el brote del virus del Ébola declarado el pasado viernes en la provincia de Ituri (este), y que también ha dejado un fallecido en Uganda y otros contagios en ese mismo país y Sudán del Sur.

En tanto, las autoridades sanitarias africanas adelantaron que hay tres vacunas en desarrollo.

A Medecins Sans Frontieres (MSF) cargo flight from MSF Support Unit Kampala (SUKA) is unloaded at Bunia airport with emergency response supplies, including personal protective equipment and medical supplies for the Ebola response, at the Bunia National Airport in Bunia, Ituri province, Democratic Republic of Congo, May 19, 2026. Anna Schonhofer/Medecins Sans Frontieres/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYOperativo de Médicos sin Fronteras este martes en Congo.

"Los datos más recientes indican 543 casos sospechosos desde el inicio del brote, entre ellos, se han registrado 136 muertes probables", informó en rueda de prensa el ministro congoleño de Salud, Samuel Roger Kamba. "Estas cifras incluyen a personas que fallecieron en la comunidad antes de recibir atención médica, así como casos que aún se encuentran bajo investigación", aclaró el ministro.

Kamba aseguró que los equipos de respuesta están plenamente desplegados sobre el terreno en las zonas sanitarias de Bunia, Rwampara, Lwemba y Nyakunde, áreas afectadas por la cepa de Bundibugyo, cuya letalidad oscila entre el 25 y el 40 por ciento, según Médicos Sin Fronteras (MSF).

"Se han puesto en marcha centros de tratamiento y se ha entregado equipo médico para reforzar la atención y limitar la transmisión", añadió el ministro.

Vacunas en desarrollo

Por su parte, el director general del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, adelantó que se están trabajando en tres tipos de vacunas. La primera es una vacuna de "ARNm" (ARN mensajero) específica para la cepa Bundibugyo, cuya tecnología, desarrollada durante la pandemia del Covid-19, podría estar disponible en tres meses.

La segunda es la vacuna "ChAdOx" desarrollada por la Universidad de Oxford que está acelerando el proceso de fabricación, mientras que la tercera, "VSV-BDBV", se encuentra en fase de investigación académica en la Universidad de Texas y se espera que pase próximamente a producción para su distribución a gran escala.

El virus comenzó a circular a finales de abril pasado, y ya se han descubierto casos en la vecina provincia de Kivu del Norte, en la comuna de Katwa, en la urbe de Butembo, y en la capital provincial, Goma.

Operativo de Médicos sin Fronteras este martes en Congo. Operativo de Médicos sin Fronteras este martes en Congo.

Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala -incluido un caso importado de la RDC- y Sudán del Sur ha detectado otro caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

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