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Aumentan a 116 los muertos por brote de ébola en Congo

Hay 350 casos sospechosos, y la presencia de la enfermedad se ha extendido a otras zonas del país. Estados Unidos anunció refuerzo de medidas en sus aeropuertos.

Operativo sanitario en Congo, 18 de mayo de 2026. ReutersOperativo sanitario en Congo, 18 de mayo de 2026. Reuters
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El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó este lunes (18.05.2026) de "116 muertes" sospechosas por el brote del virus del Ébola declarado el pasado viernes en la provincia de Ituri. El ministro de Comunicación y Medios, Patrick Muyaya, detalló que la enfermedad ya se ha extendido a las localidades de Katwa, en Kivu del Norte, y Nyankunde, en Ituri.

Además hay otros 350 casos sospechosos. La mayoría de afectados tienen entre 20 y 39 años de edad y más del 60 por ciento son mujeres.

"Esta propagación de la enfermedad a nuevas zonas genera preocupación por el riesgo de una mayor transmisión en regiones densamente pobladas, caracterizadas por importantes movimientos de población”, señaló el portavoz.

A Congolese health worker checks the temperature to screen a traveller at the Grande Barrier border following confirmation of an Ebola outbreak involving the Bundibugyo strain, at the border crossing point between Congo and Rwanda, in Goma, Democratic Republic of Congo May 18, 2026. REUTERS/Arlette BashiziOperativo sanitario en Congo, 18 de mayo de 2026. Reuters

Muyaya aseguró a la población que la vigilancia epidemiológica, la gestión de casos y las campañas de concienciación comunitaria avanzan con rapidez para limitar la transmisión del virus.

"Instamos a la población a cumplir estrictamente con las medidas de salud pública. Recomiendo lavarse las manos con frecuencia y evitar todo contacto con animales muertos y cadáveres”, concluyó el ministro.

Estado de emergencia

El pasado sábado, el Gobierno de la RDC declaró oficialmente el estado de emergencia y envió siete toneladas de suministros, con el apoyo de sus socios, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como personal sanitario, para reforzar la zona.

Estadounidense contagiado será trasladado a Alemania

Estados Unidos, en tanto, anunció que reforzará las precauciones para prevenir la propagación del ébola mediante la realización de controles sanitarios en los aeropuertos a pasajeros de las zonas afectadas. Además, suspenderá temporalmente los visados.

Satish Pillai, responsable de la gestión de incidentes relacionados con el ébola de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, informó también que un estadounidense que se encuentra por motivos de trabajo en República Democrática del Congo había contraído el virus.

A trader snacks near the border crossing point in Gisenyi, as Rwanda tightens health screening following an Ebola outbreak caused by the Bundibugyo virus in DR Congo, Rubavu district, Rwanda, May 18, 2026. REUTERS/Jean BizimanaOperativo sanitario en Congo, 18 de mayo de 2026. Reuters

"La persona desarrolló síntomas durante el fin de semana y dio positivo a la prueba en la noche del domingo", dijo Pillai.

Agregó que se realizan gestiones para trasladar a la persona a Alemania para recibir tratamiento. Asimismo, reveló que Washington busca evacuar a otras seis personas para monitorear su salud, y que hay aproximadamente 25 personas que trabajan en la oficina de campo de Estados Unidos en la RDC.

Qué es el ébola

El Ébola es una enfermedad viral grave y frecuentemente mortal que afecta a humanos y otros primates. Se caracteriza por fiebre alta, debilidad, dolores musculares, vómitos, diarrea y, en fases avanzadas, hemorragias internas y externas.

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