Un avión que cubría la ruta París-Detroit se vio obligado a desviarse a Canadá después de que un pasajero procedente de la República Democrática del Congo, país afectado por el ébola, subiera a bordo "por error", según informaron las autoridades.
Desviaron un vuelo de Air France tras diagnosticar con ébola a un pasajero "por error"
Las estrictas medidas de seguridad en EE.UU. impidieron la entrada de un pasajero procedente de un país afectado por el ébola, desviando el vuelo a Montreal.
Las restricciones de entrada a Estados Unidos, destinadas a limitar la propagación del virus mortal, significaban que el pasajero no debería haber subido al avión de Air France, según declaró la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
Se cree que casi 140 personas han muerto a causa del ébola en el brote de África central, y se han identificado más de 600 casos sospechosos.
Las autoridades no especificaron si el pasajero presentaba síntomas del virus ni cuándo fue la última vez que estuvo en la República Democrática del Congo.
Según declaró un pasajero del vuelo, la tripulación de cabina se puso mascarillas después de que el capitán anunciara el desvío del vuelo.
Deborah Mistor dijo que los pasajeros fueron informados del cambio cuatro horas antes de que aterrizaran.
"Creo que mucha gente debió preguntarse qué estaba pasando porque 30 minutos después, [el capitán] volvió a hablar y dijo que quería confirmar que no había nada malo con el avión, que no había dificultades técnicas, que se debía estrictamente a que las autoridades estadounidenses no nos permitían aterrizar en Estados Unidos", dijo.
Añadió que posteriormente se trasladó a otras personas a Detroit en el mismo avión.
Air France confirmó a los medios estadounidenses que "a petición de las autoridades estadounidenses, [el vuelo] fue desviado al aeropuerto de Montreal después de que a un pasajero congoleño a bordo se le negara la entrada a Estados Unidos".
Error en el embarque
La agencia fronteriza estadounidense CBP declaró: "Air France embarcó por error a un pasajero procedente de la República Democrática del Congo en un vuelo con destino a Estados Unidos".
La agencia afirmó haber tomado medidas decisivas para impedir que el vuelo aterrizara en el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne en Detroit. El avión fue desviado unos 800 kilómetros (500 millas) hasta Montreal, Canadá.
Estados Unidos está restringiendo la entrada a las personas sin pasaporte estadounidense que hayan estado en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda en las últimas tres semanas.
Los titulares de pasaportes estadounidenses y los residentes permanentes que hayan estado en esos países solo pueden ingresar a través del Aeropuerto Internacional Washington-Dulles en Virginia para someterse a controles de seguridad reforzados.
El brote de ébola: situación actual y desafíos para la salud pública
La Organización Mundial de la Salud ha declarado el actual brote de ébola como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. afirmaron que el riesgo para Estados Unidos era relativamente bajo, pero que implementarían medidas para evitar que la enfermedad ingresara al país.
Un estadounidense ha dado positivo en la prueba: un médico que trabajaba con un grupo de misioneros médicos en la República Democrática del Congo. Está recibiendo tratamiento en una sala de aislamiento especial en un hospital de Alemania.
La variante Bundibugyo del virus aún no tiene vacuna, y podrían pasar hasta nueve meses antes de que esté lista una vacuna contra ella , dijo la Organización Mundial de la Salud el miércoles.