Uganda confirmó este sábado tres nuevos casos de ébola, elevando a cinco el total de contagios registrados desde que se detectó el brote el pasado 15 de mayo en el país africano.
Preocupación sanitaria en África: Uganda detectó tres nuevos casos de ébola
Las autoridades sanitarias confirmaron tres nuevos contagios de ébola y ya son cinco los casos detectados desde el inicio del brote. La OMS elevó al máximo el nivel de riesgo en República Democrática del Congo, epicentro de la epidemia.
El anuncio encendió nuevamente las alarmas sanitarias en la región, especialmente por la cercanía con la República Democrática del Congo, donde la epidemia ya alcanzó niveles considerados críticos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según informó el Ministerio de Salud ugandés, entre los nuevos infectados se encuentra un conductor que trasladó al primer paciente confirmado en el país y un trabajador sanitario que estuvo expuesto al virus mientras lo atendía.
El tercer caso corresponde a una mujer proveniente de la República Democrática del Congo, identificado actualmente como el principal foco del brote en África central.
La OMS elevó el nivel de riesgo al máximo
La confirmación de los nuevos contagios se produjo apenas un día después de que la Organización Mundial de la Salud elevara de “alto” a “muy alto” el nivel de riesgo asociado al brote en territorio congoleño, la máxima categoría de alerta sanitaria.
La decisión refleja la preocupación internacional por la rápida expansión del virus y el peligro de propagación transfronteriza en una región con intenso movimiento de personas.
En un comunicado difundido a través de redes sociales, el Ministerio de Salud de Uganda aseguró que continúa reforzando las tareas de vigilancia epidemiológica, rastreo de contactos y campañas de concientización pública para contener el avance de la enfermedad.
“El ministerio continúa fortaleciendo la gestión de casos y las iniciativas de prevención para proteger la salud y la seguridad de todos los ugandeses”, indicaron las autoridades.
Restricciones en la frontera con Congo
Ante el avance del brote, Uganda decidió suspender el transporte público hacia la República Democrática del Congo luego de detectar los primeros casos vinculados a ciudadanos congoleños que habían cruzado la frontera.
La medida busca limitar el riesgo de nuevos contagios en una de las zonas más transitadas del este africano.
El ébola es una enfermedad viral grave y altamente contagiosa, que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas. Sus síntomas incluyen fiebre alta, hemorragias y fallas multiorgánicas, con tasas de mortalidad que pueden superar el 50% en algunos brotes.
Las autoridades sanitarias regionales mantienen el monitoreo constante de la situación mientras crece el temor a una nueva expansión del virus en el continente africano.