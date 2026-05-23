Un fuerte sismo de magnitud 6.0 se registró durante la madrugada de este sábado en la Isla Grande de Hawái, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Fuerte sismo de magnitud 6.0 sacudió la Isla Grande de Hawái
El movimiento telúrico tuvo epicentro cerca de Honaunau-Napoopoo, ocurrió durante la madrugada y fue percibido en distintos sectores del archipiélago, sin reportes iniciales de víctimas ni daños graves.
El movimiento telúrico ocurrió a las 01:46 (hora local) y tuvo una profundidad estimada de 22.6 kilómetros. El epicentro fue localizado a unos 13 kilómetros al sur de la localidad de Honaunau-Napoopoo, una zona ubicada en la costa oeste de la isla.
El temblor se sintió con fuerza
De acuerdo con los primeros reportes, el fenómeno fue percibido con intensidad en distintos sectores de la Isla Grande, generando preocupación entre residentes y turistas.
Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas ni daños materiales de gravedad vinculados al evento sísmico.
Alta actividad geológica
La Isla Grande de Hawái es una de las regiones con mayor actividad volcánica y sísmica de Estados Unidos debido a la presencia de volcanes activos.
Los organismos especializados continúan monitoreando la situación para determinar si podrían registrarse réplicas en las próximas horas.
El USGS indicó que el sismo se produjo a una profundidad intermedia de 22.6 kilómetros, con epicentro cercano a Honaunau-Napoopoo. Por el momento, no se emitieron alertas de tsunami tras el movimiento sísmico.