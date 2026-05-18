Emergencia sísmica

Terremoto de magnitud 5,2 en China: hay muertos y más de 7 mil evacuados

El sismo ocurrió durante la madrugada en la región china de Guangxi, en el sur del país. Las autoridades confirmaron víctimas fatales, viviendas derrumbadas y un amplio operativo de rescate y asistencia en la ciudad de Liuzhou.