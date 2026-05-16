Sial China 2026

La industria frigorífica argentina sigue de cerca el nuevo escenario comercial en China

La feria Sial China 2026 volverá a convertirse en el principal punto de encuentro para el negocio internacional de la carne vacuna. En un escenario atravesado por nuevas cuotas de importación y cambios en el comercio global, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina participará en Shanghái junto a 25 empresas exportadoras que buscarán interpretar el futuro del mercado chino.