La industria frigorífica argentina ya se prepara para una nueva edición de la feria Sial China 2026, uno de los eventos más importantes del mundo para el comercio internacional de alimentos y, especialmente, para el mercado de la carne vacuna.
La industria frigorífica argentina sigue de cerca el nuevo escenario comercial en China
La feria Sial China 2026 volverá a convertirse en el principal punto de encuentro para el negocio internacional de la carne vacuna. En un escenario atravesado por nuevas cuotas de importación y cambios en el comercio global, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina participará en Shanghái junto a 25 empresas exportadoras que buscarán interpretar el futuro del mercado chino.
La exposición se desarrollará entre el 18 y el 20 de mayo en la ciudad de Shanghái y contará con una fuerte presencia argentina encabezada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que montará un pabellón de 1.150 metros cuadrados junto a 25 empresas exportadoras.
Sin embargo, esta edición llega atravesada por un contexto diferente al de años anteriores. El mercado chino atraviesa un período de reacomodamiento luego de la implementación de cuotas derivadas del proceso de salvaguardia impulsado por el gobierno asiático, una medida que generó incertidumbre y alteró parte de la dinámica comercial internacional.
En ese marco, el principal objetivo de las empresas argentinas no será solamente fortalecer negocios, sino también comprender hacia dónde se orientará el mercado durante los próximos meses.
Las nuevas cuotas generan incertidumbre en el sector
China continúa siendo el principal destino para la carne vacuna argentina y cualquier modificación en sus políticas comerciales repercute de manera directa sobre la industria exportadora local.
Por eso, las expectativas para Sial China 2026 están atravesadas tanto por el interés comercial como por la necesidad de obtener señales claras sobre el funcionamiento futuro del mercado.
Carlos Riusech, referente de Frigorífico Gorina, explicó que esta edición estará marcada por el análisis permanente de las medidas que vienen adoptándose a nivel internacional.
“En esta feria en particular va a haber mucho análisis por la cantidad de medidas, anuncios y resoluciones, algunas ya tomadas y otras en vías de dictarse”, señaló.
Según indicó, uno de los principales focos estará puesto en interpretar los movimientos de los grandes actores del negocio global de la carne: China, Estados Unidos y Brasil.
La preocupación del sector radica especialmente en cómo impactarán las cuotas de importación sobre los distintos proveedores internacionales y qué oportunidades podrían abrirse para Argentina dentro de ese nuevo escenario.
Brasil, Australia y Estados Unidos, bajo la lupa
Dentro del mercado chino, la competencia entre países exportadores es determinante para definir precios, volúmenes y posicionamiento comercial.
Por ello, las empresas argentinas seguirán con atención la situación de otros grandes abastecedores del gigante asiático, especialmente Brasil y Australia.
Hugo Borrell, directivo de ArreBeef, remarcó que todavía existe poca información oficial sobre la implementación definitiva de las cuotas y sus efectos sobre el mercado.
“Es muy importante ver cómo se va a desarrollar el mercado chino según las cuotas que se les están terminando a Brasil y Australia”, sostuvo.
“Por ahora hay poca información oficial y de eso depende mucho nuestro futuro en ese mercado”, agregó.
En paralelo, también existe expectativa por el comportamiento de Estados Unidos dentro del negocio global de proteínas, en un escenario donde las tensiones comerciales internacionales continúan generando movimientos en los flujos de exportación.
Argentina busca consolidar su presencia en el principal mercado mundial
Más allá de la incertidumbre, el sector exportador argentino llega a Sial China con la intención de sostener y ampliar su participación en el mayor comprador mundial de carne vacuna.
Durante los últimos años, China se consolidó como el principal destino de las exportaciones argentinas, especialmente para cortes congelados y productos industriales.
La participación en ferias internacionales como Sial permite no sólo mantener contacto directo con importadores y distribuidores, sino también detectar tendencias de consumo y evaluar cambios regulatorios que pueden influir sobre el negocio.
En este contexto, el pabellón argentino organizado por el IPCVA volverá a funcionar como uno de los principales espacios de promoción comercial dentro del evento.
Allí, las empresas buscarán ratificar vínculos comerciales ya consolidados y explorar nuevas oportunidades en un mercado que, pese a las actuales incertidumbres, continúa siendo estratégico para toda la cadena cárnica argentina.