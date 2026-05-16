Mejoran las proyecciones

El agro podría aportar más de US$ 36.000 millones en divisas durante 2026

La Bolsa de Comercio de Rosario elevó a US$ 36.111 millones la proyección de liquidación de divisas del agro para 2026. La mejora en las estimaciones de producción de soja y maíz, junto con un escenario internacional de precios más firmes, impulsó una revisión al alza de US$ 800 millones respecto de las previsiones realizadas en abril.