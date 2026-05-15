La cosecha de soja continúa avanzando con firmeza en la mayor parte del territorio agrícola nacional luego de una nueva semana caracterizada por la escasez de precipitaciones, situación que permitió mejorar las condiciones de piso y acelerar el ingreso de maquinaria a los lotes.
La cosecha de soja se acelera y ya cubre casi el 58 % del área nacional
La cosecha de soja continúa tomando ritmo en todo el país favorecida por la ausencia de lluvias y las mejores condiciones de piso para el ingreso de maquinaria. Según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el avance nacional ya alcanza el 57,9 % del área apta y los rindes se ubican por encima de los promedios históricos en gran parte de la región agrícola central.
De acuerdo con el último relevamiento difundido por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la recolección de la oleaginosa ya cubre el 57,9 % de la superficie apta a nivel nacional, tras registrar un progreso intersemanal de 23,5 puntos porcentuales.
El informe destaca además que el avance actual presenta un adelanto cercano a los cinco puntos porcentuales respecto del promedio de las últimas cinco campañas, reflejando el impacto positivo que tuvo la disminución de las lluvias sobre el ritmo de trabajo en los campos.
En paralelo, el panorama productivo continúa siendo favorable para buena parte de los lotes aún en pie, ya que el 88 % del área remanente presenta una condición de cultivo calificada entre normal y excelente.
La soja acelera su cosecha en todo el país
Uno de los aspectos más relevantes del reporte es el fuerte avance registrado en la cosecha de soja de primera en las principales zonas agrícolas de la región central.
Según detalló la entidad bursátil, las labores ya alcanzan un promedio del 81 % en dichas áreas, consolidando una tendencia de rindes superiores al promedio de las últimas diez campañas.
Las mejoras productivas se observan especialmente en regiones clave como el Núcleo Sur y el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires, donde los rendimientos superan ampliamente las medias históricas.
En el caso del Núcleo Sur, los rindes se ubican un 8 % por encima del promedio decenal, mientras que en el Norte de La Pampa–Oeste bonaerense la mejora alcanza el 22 % respecto de los registros históricos.
Por su parte, el Centro-Este de Entre Ríos presenta resultados más estables y alineados con sus valores promedio de las últimas campañas.
La cosecha de soja de segunda también comenzó a cobrar mayor impulso durante los últimos días. En ambos núcleos agrícolas el avance promedio ya alcanza el 60,5 %, con rindes que, si bien son más moderados, se mantienen cercanos a la media de los últimos diez años.
Frente a este escenario, la Bolsa de Cereales mantuvo sin modificaciones su proyección nacional de producción de soja, estimada en 48,6 millones de toneladas.
Rindes por encima de los promedios históricos
El comportamiento climático de las últimas semanas aparece como uno de los factores centrales para explicar el actual dinamismo de la campaña.
Tras varios períodos afectados por excesos hídricos y dificultades operativas, la menor frecuencia de lluvias permitió mejorar significativamente la transitabilidad de los lotes y acelerar la logística de cosecha en buena parte del área agrícola.
A su vez, el buen estado general de los cultivos refleja una campaña que logró sostener condiciones favorables durante etapas críticas del desarrollo de la soja, particularmente en amplias zonas del centro del país.
Los técnicos de la entidad remarcan que la consolidación de rindes por encima de los promedios históricos en regiones estratégicas representa uno de los principales factores que sostienen las actuales estimaciones productivas nacionales.
El desempeño observado hasta el momento permite además mantener expectativas positivas sobre el cierre de la campaña gruesa, tanto en volumen como en calidad comercial de los granos recolectados.
El maíz mantiene buenas perspectivas productivas
En paralelo al avance de la soja, la cosecha de maíz también continúa progresando a nivel nacional, aunque con un ritmo parcialmente condicionado por la prioridad operativa que actualmente concentra la recolección de la oleaginosa.
Según el informe de la Bolsa de Cereales, la cosecha del cereal ya alcanza el 32 % del área apta, con un rendimiento promedio nacional de 86,4 quintales por hectárea.
Los mejores resultados continúan registrándose en el Núcleo Norte, el Núcleo Sur y el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires, donde los promedios regionales oscilan entre 95 y 101 quintales por hectárea.
En cuanto al maíz tardío, el reporte indica que un 37 % del área aún se encuentra transitando la etapa de llenado de granos, mientras que el resto de los lotes ya alcanzó la madurez fisiológica.
La situación hídrica y sanitaria del cultivo continúa siendo favorable en prácticamente toda el área agrícola nacional, consolidando perspectivas positivas para el cierre de campaña.
Bajo este contexto, la entidad ratificó su proyección de producción nacional de maíz en 61 millones de toneladas, manteniendo al cereal como uno de los pilares productivos de la actual campaña agrícola argentina.