Rindes por encima de los promedios históricos

La cosecha de soja se acelera y ya cubre casi el 58 % del área nacional

La cosecha de soja continúa tomando ritmo en todo el país favorecida por la ausencia de lluvias y las mejores condiciones de piso para el ingreso de maquinaria. Según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el avance nacional ya alcanza el 57,9 % del área apta y los rindes se ubican por encima de los promedios históricos en gran parte de la región agrícola central.