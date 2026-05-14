Ejes del XIII Congreso Ganadero de Rosario

Cómo integrar agricultura y ganadería sin resignar productividad

Gabriel Zurbriggen será uno de los disertantes del XIII Congreso Ganadero de Rosario, organizado por la Sociedad Rural de Rosario el próximo 11 de junio. Durante su exposición abordará el rol de los cultivos de servicio en sistemas agrícolas con integración ganadera, una estrategia que busca combinar productividad, sustentabilidad y eficiencia en el uso de los recursos.